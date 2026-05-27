¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Mañana, Jueves 28 de Mayo en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 28 de mayo se prevé una tarde lluviosa en la Ciudad de México y Estado de México, con temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados Celsius, además de posibilidad de caída de granizo en distintos puntos.

De acuerdo con especialistas de Meteored, las precipitaciones comenzarían alrededor de las 17:00 horas en la capital del país, momento en el que también existe probabilidad de tormentas acompañadas de granizo debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan al Valle de México.

En tanto, el SMN detalló que las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en vialidades.

Para la noche, el pronóstico indica que continuarán lluvias aisladas en la capital mexicana, aunque ya sin presencia de granizo. Además, la temperatura comenzará a descender gradualmente conforme avance la noche.

¿A qué hora lloverá en el Estado de México?

En el Estado de México, las condiciones climáticas también estarán marcadas por precipitaciones durante gran parte del día. Según el pronóstico, desde las 11:00 de la mañana podrían registrarse lluvias aisladas en varios municipios de la entidad, acompañadas de temperaturas máximas de hasta 25 grados.

Sin embargo, hacia la noche las lluvias disminuirán considerablemente y se espera un ambiente más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados Celsius.

Las autoridades recomendaron a la población evitar tirar basura en calles y coladeras para prevenir inundaciones, así como conducir con precaución ante el pavimento mojado y posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México