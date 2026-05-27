¿A Qué Hora Lloverá con Granizo Mañana, Jueves 28 de Mayo en CDMX y Edomex?

El servicio Meteorológico Nacional alertó a la población de estas entidades a salir de sus casas con paraguas debido a los pronósticos

A qué hora lloverá en CDMX y Edomex. Foto: CuartoscuroA qué hora lloverá en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

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Prepárate para una tarde lluviosa en CDMX y Edomex este 28 de mayo. Lluvias y granizo a partir de las 17:00 horas. Infórmate y toma precauciones para evitar contratiempos.

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