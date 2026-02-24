Reportan Ataque con Drones a la Guardia Estatal en Tamaulipas; Esto Informa la Autoridad

Esta tarde, del martes 24 de febrero de 2026, se reporta un presunto ataque con drones armados en Camargo, Tamaulipas, contra elementos de la Guardia Estatal, esto ocurre luego de la ola de bloqueos e incendios del pasado domingo 22 de febrero, relacionado con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG).

De forma extraoficial se indica que al menos un elemento resultó herido.

Helicóptero aterriza sobre carretera para trasladar a heridos

Videos compartidos en redes sociales muestran un helicóptero que aterrizó sobre la carretera Ribereña, frente al hospital Christus Muguerza de Reynosa para trasladar a lesionados tras la agresión.

Con información de N+

HVI

