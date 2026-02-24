Murió el Cantante Héctor Zamorano: Esto Se Sabe de su Fallecimiento

Hoy martes 24 de febrero se reportó la muerte del cantante Héctor Zamorano, a los 47 años de edad. La noticia se replicó rápidamente en redes sociales, lo que provocó reacciones entre sus seguidores y colegas.

Zamorano, recordado por participar en un reality show de inicios de los dosmiles, murió en su natal Veracruz, donde vivió los últimos años junto a su familia.

Muerte del Cantante Yeison Jiménez: Esta Fue Su Trayectoria

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Aunque no se han dado detalles oficiales sobre una causa médica concreta, diversos allegados y excompañeros señalaron que padecía una enfermedad crónica que se agravó con el tiempo.

Enfermedad y lucha contra la depresión

Amigos cercanos y figuras como Wendolee Ayala y Estrella Veloz comentaron que Zamorano enfrentó problemas de salud general y también atravesó por un periodo de depresión que lo mantuvo alejado de los medios y de la vida pública.

Según relataron, en los últimos años el cantante había pasado por hospitalizaciones y se había distanciado de muchos conocidos.

Antes de fallecer, el propio Zamorano habló abiertamente en redes sociales sobre sus desafíos emocionales, describiendo momentos difíciles y la sensación de que cada día representaba una lucha interna. Estas publicaciones habían generado preocupación entre sus seguidores.

Hasta ahora no existe un comunicado oficial de parte de la familia o de las autoridades que precise la causa exacta del fallecimiento.

Héctor Zamorano alcanzó notoriedad nacional al participar en un famoso reality show de talentos de México. Aunque su estancia fue breve, su presencia marcó el inicio de una carrera que se extendió más allá del concurso, con presentaciones en distintos escenarios y una participación constante en la escena musical de México.

El cantante también incursionó en otros proyectos artísticos, colaboró con compañeros de generación y se mantuvo en contacto con el arte y la locución, aunque con menor exposición pública en sus últimos años.

La familia de Zamorano confirmó que el velorio se llevará a cabo en Veracruz, donde será despedido por seres queridos y amigos cercanos.

