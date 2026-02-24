¿Quién es Maria Julissa, la Influencer Que Negó Relación con Muerte de 'El Mencho'?

El nombre de María Julissa fue tendencia en internet esta semana por un rumor que la puso en el centro de una de las noticias de seguridad más importantes de México: la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Usuarios de redes sociales la señalaron, sin sustento, como una supuesta pieza clave en el operativo que terminó con la vida del capo, algo que ella misma negó de manera contundente.

Sin embargo, más allá de la controversia de los últimos días, María Julissa es una figura pública con una carrera propia en el mundo digital y deportivo que ha ido construyendo desde hace varios años.

Cronología de la Caída de ‘El Mencho’: Minuto a Minuto del Operativo contra el Líder del CJNG

¿Quién es Maria Julissa?

María Julissa nació el 12 de septiembre de 2000 en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven cultivó una pasión por el béisbol, deporte que ha marcado tanto su identidad personal como su camino profesional en redes.

Su carrera en el mundo digital se consolidó a través de su cuenta principal de Instagram, donde acumula más de 3.5 millones de seguidores gracias a publicaciones que mezclan su vida cotidiana, eventos deportivos, estilo de vida y colaboraciones con marcas.

Además de su perfil principal, también administra una cuenta dedicada específicamente a su afición por el béisbol, donde se presenta como creadora de contenido de ese deporte y de temáticas relacionadas con autos y estilo de vida.

Un eje profesional: el béisbol y medios deportivos

A diferencia de muchas figuras que debutan exclusivamente en contenidos personales o de entretenimiento, gran parte de la notoriedad pública de María Julissa está vinculada al deporte, particularmente al béisbol, una pasión que comparte con su comunidad de seguidores.

Su primera publicación en Instagram fue una fotografía practicando béisbol, un reflejo de su conexión con ese deporte desde el inicio de su camino como influencer.

También ha incursionado como locutora o colaboradora en eventos relacionados con la Liga Mexicana de Béisbol, lo que ha reforzado su presencia en el entorno deportivo.

Su trabajo en estadios como presencia constante, así como la interacción con equipos y ligas, ha permitido conectar con fans del béisbol en distintos puntos de México, especialmente en el norte del país.

Momentos de controversia

La carrera de María Julissa no ha estado exenta de momentos polémicos. En enero de 2020, fue vetada de participar en eventos oficiales de la Liga Mexicana del Pacífico después de que durante un juego entre los Yaquis de Obregón y los Venados de Mazatlán se generara un conflicto con aficionados que arrojaron cerveza a los jugadores del equipo visitante. Ella negó cualquier participación en los hechos, aunque la liga decidió vetarla temporalmente.

Ese episodio, aunque ajeno directamente a su trabajo como creadora de contenido, evidenció la forma en que su presencia en el entorno deportivo la expone también a la cobertura mediática tradicional y a reacciones públicas más allá de su control.

Vida personal

María Julissa también ha generado atención por su vida personal. Ha hecho públicas relaciones sentimentales con figuras del entretenimiento en línea, incluido un streamer y creador de contenido con quien comparte publicaciones y transmisiones en vivo, así como colaboraciones en eventos y actividades de redes sociales.

Este tipo de contenido, que mezcla intimidad, estilo de vida y entretenimiento, ha sido clave para fortalecer la conexión con su audiencia y consolidar su lugar como influencer dentro del competitivo espacio de creadores mexicanos.

La viralización y el desmentido sobre 'El Mencho'

A finales de febrero de 2026, tras la confirmación de la muerte de El Mencho, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones que vinculaban a María Julissa con la investigación o con la vida personal del líder del CJNG. Algunas versiones afirmaron que era una “pareja sentimental” o que incluso había colaborado con autoridades para dar con su paradero, versiones que carecen de respaldo oficial.

Frente a esta ola de especulaciones, la influencer utilizó sus cuentas oficiales para negar cualquier relación con los hechos y calificar como falsa y sin fundamento toda la información que la involucraba en ese contexto.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, escribió, haciendo un llamado a no compartir contenidos sin verificar su veracidad.

Mientras la influencer continúa su actividad en redes y participa en proyectos relacionados con el deporte y el estilo de vida, la reciente polémica sirve como recordatorio de los desafíos que enfrentan los creadores en una era donde la desinformación puede afectar su vida y su carrera.

Así Es la Presunta Casa donde Vivía "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco

Historias recomendadas:

María Julissa Rompe el Silencio sobre Supuesta Relación con 'El Mencho' que Llevó a su Captura

¿Qué Conciertos y Eventos Fueron Cancelados Tras la Caída de 'El Mencho' y Cuáles Siguen en Pie?