María Julissa Rompe el Silencio sobre Supuesta Relación con 'El Mencho' que Llevó a su Captura

La influencer mexicana María Julissa negó de manera enfática cualquier vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras viralizarse en redes sociales versiones que la señalaban como pieza clave en el operativo que culminó con su muerte el pasado 22 de febrero de 2026.

Durante las últimas horas, publicaciones sin sustento oficial en plataformas como Facebook y X aseguraron que Julissa, con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram y conocida por su contenido de estilo de vida y su afición por el béisbol, habría sido la supuesta pareja sentimental de El Mencho y habría facilitado información a las autoridades para dar con su ubicación.

¿Qué dijo María Julissa?

En medio de la ola de rumores, la creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para responder directamente a las acusaciones, calificándolas de “totalmente falsas” y haciendo un llamado a reportar publicaciones que distorsionan la realidad.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”, afirmó Julissa, subrayando que no existe evidencia que pruebe un enlace entre ella y el operativo.

La difusión de estas versiones se produce en el contexto de la operación del gobierno mexicano que derivó en la muerte de "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco, un evento de alto impacto nacional que ha generado diversas especulaciones en internet. Si bien algunas publicaciones han sugerido que autoridades rastrearon al capo a través de su pareja, no hay confirmación oficial de que esa persona sea la influencer ni que ella haya tenido participación en el seguimiento o captura.

Julissa también advirtió sobre el uso de imágenes alteradas y posibles deepfakes, una práctica que, aseguró, contribuye a la desinformación y puede dañar la reputación de las personas involucradas sin pruebas claras. “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar”, añadió.

