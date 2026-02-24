Julio Iglesias Demanda a Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda de España: ¿De Qué la Acusa?

El cantante español Julio Iglesias ha presentado una demanda contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, por declaraciones que considera “injuriosas y calumniosas” en relación con una denuncia por presuntos abusos sexuales en su contra que fue archivada por la Fiscalía.

De acuerdo con un escrito presentado ante el Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que tuvo acceso la agencia EFE este martes, el intérprete inició acciones legales a través de su abogado al considerar que las manifestaciones de la funcionaria pública vulneraron su honor y reputación.

Julio Iglesias Fue Denunciado por Agresión Sexual contra Dos Exempleadas

¿Qué reclama Julio Iglesias?

En el documento judicial, el artista solicita la celebración de un acto de conciliación, una figura legal previa a una eventual demanda civil, en el que Yolanda Díaz:

Reconozca el daño causado

Rectifique públicamente sus declaraciones

Lo indemnice económicamente

La denuncia archivada

La compensación, señala el escrito, deberá fijarse “en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”, es decir, considerando el impacto mediático que tuvieron las declaraciones.

La controversia surge luego de que saliera a la luz una denuncia por presuntos delitos de abusos sexuales contra Julio Iglesias. Sin embargo, el caso fue archivado por la Fiscalía, lo que significa que no prosperó judicialmente.

Según el cantante, las declaraciones de la vicepresidenta habrían aludido a esa denuncia ya archivada, afectando su imagen pública pese a que el procedimiento no derivó en acusación formal.

Hasta el momento, Yolanda Díaz no ha emitido una respuesta pública sobre la demanda interpuesta por el artista.

La situación abre un nuevo capítulo legal que podría escalar a una demanda civil si no se alcanza un acuerdo en el acto de conciliación solicitado por el intérprete.

Con información de EFE