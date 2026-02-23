Caso Livia Brito: Juez Da Dos Meses para Investigación Complementaria en Audiencia de Hoy

Un juez determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria en el proceso que enfrenta la actriz Livia Brito, luego de que fuera vinculada a proceso por una presunta falsedad de declaraciones.

El señalamiento legal se desprende de un litigio entre Brito y el fotógrafo mexicano Ernesto Zepeda, quien la acusó de agredirlo físicamente y de causar daños a su equipo cuando captaba imágenes de la actriz en una playa de Cancún, Quintana Roo, acompañada por su entonces pareja.

Al término de la audiencia, los abogados de ambas partes ofrecieron declaraciones sobre el avance del caso.

Erick Rauda, representante legal de la actriz, y Ángela Frías, abogada del fotoperiodista Ernesto Zepeda, detallaron que el periodo fijado por el juez permitirá robustecer los elementos probatorios antes de que el proceso continúe hacia su siguiente etapa.

"Nos da dos meses para aportar pruebas de que Livia no cometió ninguna conducta irregular, ilícita y eso es lo que vamos a hacer", explicó el abogado de la actriz.

¿Qué implica la vinculación a proceso de la actriz?

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que existen datos de prueba suficientes para que la investigación siga su curso formal dentro del sistema penal.

A su salida, Livia Brito habló brevemente con la prensa. La actriz aseguró que este episodio le ha dejado un aprendizaje personal, aunque reconoció que el proceso ha sido “desgastante” tanto para ella como para la parte acusadora. Durante la comparecencia estuvo acompañada por integrantes de su familia.

El caso deriva de una presunta falsedad en declaraciones ante la autoridad, señalamiento que ahora será analizado con mayor profundidad durante el plazo otorgado por el juez. Una vez concluida la investigación complementaria, la autoridad determinará los pasos siguientes dentro del proceso judicial.

