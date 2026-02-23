Julio César Chávez Defiende a Maribel Guardia de Declaraciones de Imelda Tuñon: Esto Dijo

En medio de la polémica que ha generado la muerte de Julián Figueroa y las recientes declaraciones de su viuda, Imelda Tuñón, el exboxeador Julio César Chávez salió en defensa de Maribel Guardia, descartando que la actriz o el tratamiento que su hijo usó hubieran tenido responsabilidad en su fallecimiento.

La controversia comenzó tras las declaraciones públicas de Tuñón, quien aseguró que Guardia y su esposo, Marco Chacón, influyeron para que Julián se sometiera a un implante de naltrexona, un tratamiento empleado en adicciones, y que esta sustancia habría provocado el infarto que le quitó la vida en 2023.

Maribel Guardia Confiesa Recibir Mensajes de Odio de su Nieto

¿Qué dijo Julio César Chávez?

En un video difundido en redes sociales, Julio César Chávez calificó las afirmaciones de Tuñón como falsas y brindó su apoyo a Guardia.

El exboxeador, quien también dirige una clínica de rehabilitación y tiene experiencia personal con tratamientos contra las adicciones, explicó que el implante de naltrexona no causa muertes ni infartos, como se ha sugerido.

“Eso es totalmente mentira… a mi hijo yo se lo puse y siguió consumiendo, y no le pasó absolutamente nada”, expresó Chávez, refiriéndose a experiencias propias con su hijo y con pacientes que han usado el dispositivo.

Chávez agregó que, a pesar de las recaídas, el dispositivo no provocó complicaciones cardíacas graves, incluso cuando los pacientes llegaban bajo el efecto de sustancias.

José Julian se sometió voluntariamente al tratamiento: Maribel Guardia

Tanto la actriz como Chávez contaron cómo han enfrentado públicamente los problemas de adicción de sus hijos, que incluyeron largos procesos de internamiento y múltiples intentos de recuperación, subrayando que el chip de naltrexona es un tratamiento médico y no una causa directa de la muerte de Julián.

Guardia, visiblemente afectada, afirmó que su hijo se sometió voluntariamente al tratamiento, tras permanecer limpio por más de un mes y medio, y que en ningún momento el implante fue una imposición.

“Él iba limpio cuando se puso el chip… la naltrexona no tuvo nada que ver con su fallecimiento”, aseguró.

El propio Chávez enfatizó que la adicción es un proceso complejo y doloroso, lleno de recaídas y esfuerzos familiares continuos.

“Los primeros dos años de recuperación son los más críticos”, señaló.

También hizo un llamado a entender la realidad detrás de estos tratamientos y a no culpabilizar injustamente a los padres.

