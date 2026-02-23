Rafael Amaya Producirá y Protagonizará Serie sobre 'El Chapo' Guzmán

El actor mexicano Rafael Amaya, conocido internacionalmente por su papel en la serie El Señor de los Cielos, dará un paso significativo en su carrera al producir y protagonizar una nueva serie basada en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de México.

El proyecto, que se encuentra en desarrollo, fue anunciado recientemente por Deadline, donde se destaca que Amaya no solo encabezará el elenco interpretando al propio Guzmán, sino que además asumirá funciones de productor ejecutivo.

¿De qué tratará la serie?

La serie se plantea contar la historia del capo desde una perspectiva que explorará tanto sus decisiones como los impactos personales y sociales de su vida al frente del narcotráfico.

Aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre la trama, equipo creativo o fecha de estreno, el anuncio ha generado ya expectativas en la industria televisiva y entre los seguidores de los dramas basados en figuras reales.

Este nuevo proyecto representa un nuevo hito en la trayectoria de Amaya, quien ha consolidado su carrera en producciones sobre mundos criminales y figuras complejas del narcotráfico latinoamericano, tras su reconocimiento internacional por interpretar a personajes como Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos.

Amata se suma con este proyecto a una tendencia que busca explorar biografías ficcionadas de personajes complejos, cuyas vidas y acciones han impactado en la historia reciente de México y el mundo, lo que pone otra vez sobre la mesa el debate en torno a las implicaciones éticas y culturales de ficcionar figuras criminales en televisión.

