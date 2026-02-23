De Christian Nodal a Luisito Comunica: Famosos Reaccionan a Violencia Tras Caída de 'El Mencho'

La reciente caída de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo militar en la sierra de Jalisco, desató una ola de violencia en varias regiones de México que ha impactado a la sociedad, incluido el mundo del espectáculo.

En medio del caos por bloqueos carreteros, incendios y tiroteos, diversas figuras públicas han alzado la voz para expresar su preocupación, dolor y llamados a la calma ante la violencia que vive el país.

‘Amanecimos sin Ningún Bloqueo’; Sheinbaum Informa Situación en Carreteras tras Violencia

El dolor de Christian Nodal por la violencia en Jalisco

El cantante mexicano Christian Nodal, conocido por su música regional, compartió un mensaje de angustia tras los hechos que se agravaron luego de la muerte de El Mencho en Jalisco.

En sus redes, Nodal escribió que le “duele el alma por México” y pidió a sus seguidores a cuidarse en medio de la incertidumbre y la violencia que se vive en el estado y en otras partes del país.

El intérprete utilizó su plataforma para llamar a la prudencia y a la protección de la comunidad, subrayando que lo más importante es la seguridad de los ciudadanos en un momento en que las tensiones y los riesgos están a flor de piel.

Luisito Comunica: “Con el corazón roto”

El creador de contenido Luisito Comunica, uno de los influencers mexicanos con más seguidores, también reaccionó con un mensaje cargado de preocupación ante la violencia desatada en distintas entidades tras la caída del líder del CJNG.

Según sus declaraciones en redes sociales, se encontró con las noticias después de un viaje y describió la situación como “una película de miedo” que le dejó el “corazón roto”.

En su mensaje, Luisito Comunica instó a su audiencia a tomar precauciones, permanecer en casa y cuidar su seguridad, al tiempo que cuestionó la situación de control y protección que enfrentan los ciudadanos ante la ola de violencia.

Foto: Instagram Luisito Comunica

Ariadne Díaz dijo que se siente "rebasada"

La actriz Ariadne Díaz, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, también se pronunció ante los hechos que afectan su estado natal, describiéndose ante la situación como “rebasada” por la violencia que ha sacudido a la región tras el abatimiento de El Mencho

Su mensaje se sumó a un coro de reacciones de otras figuras públicas que han utilizado sus plataformas para visibilizar el miedo y el impacto social que provocan las acciones violentas ligadas al crimen organizado y su respuesta a los operativos de seguridad.

La situación de emergencia se intensificó luego de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido por ser uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Su muerte, confirmada tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, generó una ola de narcobloqueos, incendios y enfrentamientos con armas de alto poder en al menos una docena de estados, desde Jalisco hasta Guanajuato y Michoacán.

Las autoridades, incluidas la presidencia y los gobiernos estatales, han emitido mensajes oficiales para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad.

