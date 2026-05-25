Roban Sagrario e Imagen de la Parroquia San Felipe en Guanajuato

El párroco junto con feligreses al ingresar notaron que no se encontraba el sagrario y el santísimo sacramento que estaba cerca. Denuncian robo en la parroquia de San Felipe.

Roban Sagrario.Foto: N+

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El párroco y la Arquidiócesis de León condenaron este acto.

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