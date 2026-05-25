Roban Sagrario e Imagen de la Parroquia San Felipe en Guanajuato

Vecinos que viven cerca del Templo de Nuestra Señora de la Esperanza se encuentran indignados, después de que esta parroquia fuera saqueada por varios hombres que robaron el sagrario con el santísimo sacramento.

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De acuerdo al párroco del templo y vecinos de la zona, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, cuando al abrir las puertas del recinto, se dieron cuenta que ya no se encontraba el sagrario y una imagen.

Ante ello, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, mientras que más feligreses se cuestionaban ante lo ocurrido, pues nunca había pasado algo similar en este templo.

Asimismo, José de Jesús Pérez, párroco de la iglesia, también denunció los hechos y a través de las redes sociales compartió los hechos, donde pide a quienes hayan cometido este delito, regresar estas importantes piezas.

Y es que también varios de los vecinos afirmaron sentirse sin seguridad ante lo ocurrido, pues al llegar notaron de inmediato que faltaba algo en el presbiterio, acción que lo notificaron a las autoridades correspondientes.

Arquidiócesis de León condena este acto

Por su parte, la Arquidiócesis de León, calificó este acto como una "profanación profunda", y anunció inmediatos actos litúrgicos de desagravio y reparación, aunque el ambiente colectivo exigía más seguridad.

Para finalizar, el párroco no solo señaló a los autores materiales del hurto, sino que lanzó un duro recordatorio ético a la comunidad para que se eviten este tipo de robos al interior de los templos de San Felipe, en Guanajuato.



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