Captan Como Joven Roba a Dueña de Tienda de 83 Años en La Florida en León, Guanajuato

Cámara de Seguridad lograron captar a un joven que entró a una tienda atendida por una abuelita de 83 años en la colonia La Florida, en León, para distraerla y robarle en segundos varios artículos.

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Los hechos ocurrieron minutos después de las 3 de la tarde, cuando se ve en las imágenes como un joven entra a una tienda ubicada en la colonia La Florida, con la intención de ser un cliente más de la zona.

En cierto momento, el joven, quien usa una gorra y ropa holgada, se da cuenta, que quien atiende es una mujer de avanzada edad, por lo que comienza a comportarse de forma extraña, al mismo tiempo que le pregunta por varios artículos.

En una oportunidad, el presunto ladrón le pide una mercancía que provocó que la abuelita se distraiga y vaya por ella, momento en el que el joven aprovecha para ver algunos artículos y ver cuál se puede llevar.

Para suerte de la abuelita, el joven nunca se da cuenta que hay una cámara de seguridad, quien sigue aprovechando el descuido de la adulta mayor, para comenzar a meterse artículos entre sus ropas.

Roba desde quesos hasta paquetes de salchichas

De acuerdo a la mujer de 83 años, afirma que el joven llegó platicando de manera normal e incluso preguntando por la familia, mientras agarraba todo lo que podía, mientras la abuelita le traía un artículo que al final no compró.

Al terminar, el joven se sale de la tienda normal, pero horas más tarde, la mujer notó que faltaba mercancía, por lo que junto con los dueños, notaron que el presunto ladrón se había llevado tres quesos, cajeta, paquetes de salchichas y hasta un jugo.

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