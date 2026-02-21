¿De Qué Murió Willie Colón? Esto es lo que se sabe del Fallecimiento del Cantante de Salsa

Este sábado 21 de febrero se informó sobre la muerte de Willie Colón, intérprete de íconos de la salsa como El gran varón y también compositor de “Idilio” y 'Gitana'.

El salsero cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, en un hospital de Nueva York.

Ante la pérdida del cantante surge la duda sobre qué le ocurrió y de qué murió.

¿Qué dijo la familia de Willie Colón sobre su muerte?

La muerte del cantautor de salsa, Willie Colón, fue anunciada por su familia mediante un mensaje a medios.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", rezó un comunicado de sus familiares.

Además, la familia pidió privacidad para vivir su duelo por la muerte de Willie Colón.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", detalla el mensaje emitido por los familiares de William Anthony Colón Román, nombre real del cantante nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

¿De qué murió Willie Colón?

Fue esta semana que se encendieron las alarmas sobre lo que le pasaba al cantante de salsa, pues fue ingresado de urgencia a un centro médico el pasado 18 de febrero, tras presentar problemas respiratorios.

De acuerdo con Juana Peña, activista y bloguera salsera, el cantante, permanecía hospitalizado en el Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, y su estado de salud era delicado, según dio a conocer la información a través de su cuenta de X.

“Llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace cuatro días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, señaló Peña.

Hasta el momento lo único que se sabe es que Willie Colón murió debido a complicaciones en su estado de salud.

