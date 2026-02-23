Livia Brito Acude a Reclusorio Sur a Audiencia por Señalamiento por Falsedad de Declaraciones

La actriz cubano mexicana Livia Brito se presentó este lunes en los juzgados penales del Reclusorio Sur de la Ciudad de México para comparecer ante un juez como parte de un proceso legal en su contra por el presunto delito de falsedad de declaraciones, derivado de un largo conflicto judicial que la ha mantenido en el ojo público desde 2020.

¿De qué se le acusa a Livia Brito?

El señalamiento legal se desprende de un litigio entre Brito y el fotógrafo mexicano Ernesto Zepeda, quien la acusó de agredirlo físicamente y de causar daños a su equipo cuando captaba imágenes de la actriz en una playa de Cancún, Quintana Roo, acompañada por su entonces pareja.

Tras varios años de disputas en tribunales y procesos civiles, la causa penal ha tomado un nuevo rumbo con la vinculación a proceso de la actriz.

¿Qué significa la comparecencia?

La comparecencia en el Reclusorio Sur responde a una orden judicial para que Brito continúe con el proceso penal por falsedad de declaraciones ante la autoridad, luego de que un magistrado determinara que existen elementos suficientes para seguir la investigación formalmente.

En términos legales, esto no implica una sentencia de culpabilidad, sino que obliga a la actriz a responder ante la justicia por presuntamente negar hechos que, según la denuncia, no coinciden con las pruebas disponibles.

El proceso se intensificó tras la revocación de un auto de no vinculación a proceso que Brito había obtenido anteriormente, y la reapertura de la investigación se ha extendido durante más de dos años. Como parte de las actuaciones, la autoridad fijó la audiencia para este 23 de febrero de 2026 en el mismo reclusorio, donde además, se están revisando los avances de la causa penal.

"Mi familia siempre está, de hecho viene mi mamá, viene mi papá. Ha sido muy desgastante, ha sido un proceso también para ellos bastante difícil, pero siempre han estado al lado mío", declaró la actriz afuera del reclusorio.

La actriz también aprovechó para agradecer el cariño y apoyo del público.

Orígenes del conflicto

El litigio entre Brito y Zepeda se remonta a un incidente ocurrido en junio de 2020. Según el fotógrafo, al intentar tomar fotografías de la actriz y su acompañante, fue agredido físicamente y su equipo de trabajo resultó dañado. Zepeda inició entonces acciones legales civiles por daño moral y posteriormente promovió una denuncia penal por falsedad de declaraciones, alegando que Brito negó los hechos ante la autoridad.

En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una sentencia civil que obligaba a Brito y a su expareja a pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo. Esta resolución fue parte de los antecedentes que llevaron a que el caso penal continuara su curso en el ámbito judicial.

