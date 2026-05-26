Hallan Urna Funeraria con Nombre Abandonada Dentro de la Basura en Torreón

Según testigos, la urna funeraria fue presuntamente abandonada desde el día lunes por un sujeto entre la basura de la Colonia Cerro de la Cruz en Torreón

Hallan Urna Funeraria con Nombre Abandonada en Colonia de TorreónFoto: N+

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Urna funeraria con nombre hallada en la basura de Torreón. La FGEC busca a familiares para esclarecer el caso. ¿Qué ocurrió con las cenizas?

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