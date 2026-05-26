Hallan Urna Funeraria con Nombre Abandonada Dentro de la Basura en Torreón

La mañana de este 26 de mayo del 2026, autoridades municipales y estatales se movilizaron a la Calzada 20 de Noviembre, en la Colonia Cerro de la Cruz, luego del reporte del hallazgo de una urna funeraria abandonada entre la basura.

El objeto fue localizado sobre la calle Jaras y tenía grabada la leyenda "Roberto Lomas 1950-2024". Vecinos del sector indicaron que la urna estaba entre un montón de basura desde la tarde del 25 de mayo del 2026, situación que documentaron en video.

Fue hasta este martes que el hecho se notificó formalmente al Sistema de Emergencias 911. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM) fueron los primeros respondientes; acordonaron el área con cinta amarilla y solicitaron la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Silvia Montellano, habitante de la zona, mencionó que junto a la urna se encontró una bolsa perteneciente a una funeraria, aunque las cenizas ya no se encontraban en el interior. Vecinos presumen que alguien pudo habérselas llevado.

Personal de la FGEC aseguró la urna para su resguardo. Como parte de las indagatorias, acudirán a la funeraria identificada para obtener datos del fallecido y tratar de localizar a algún familiar que pueda reclamarla.

El hallazgo de la urna funeraria abandonada entre la basura en Torreón se suma otros hechos similares ocurridos en Coahuila, donde restos localizados en zonas de desechos han provocado la intervención de las autoridades. Uno de ellos ocurrió semanas atrás en Saltillo.

Hallan feto en relleno sanitario de Saltillo

Una desagradable sorpresa se llevó un trabajador del relleno sanitario de Saltillo, luego de encontrar un feto entre los desechos de la fosa principal, lo que generó la movilización de las autoridades durante las primeras horas del 10 de mayo.

Hasta el momento se desconoce quién habría dejado el feto, el cual estaba envuelto en una chamarra, o si llegó entre las bolsas de basura recolectadas en distintos sectores de la ciudad. Trabajadores dieron aviso a las autoridades y al sitio acudieron peritos de la FGEC y personal de una funeraria para realizar el levantamiento.