¿Qué Conciertos y Eventos Fueron Cancelados Tras la Caída de 'El Mencho' y Cuáles Siguen en Pie?

La ola de violencia que sacude varias regiones del país tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes,mejor conocido como "El Mencho", ha provocado la cancelación de varios conciertos y eventos culturales programados en distintas ciudades mexicanas.

La Secretaría de Defensa confirmó que El Mencho fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, lo que desató enfrentamientos, bloqueos, incendios y disturbios en carreteras y zonas urbanas de al menos una docena de estados. Las manifestaciones violentas, conocidas en el país como el “Domingo Negro”, han alterado la agenda social y cultural programada para los días posteriores.

Artistas y eventos afectados

Entre los conciertos más destacados que quedaron cancelados se encuentra la presentación de la cantante Kali Uchis, quien tenía programado un concierto el pasado 22 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara como parte de su The Sincerely Tour.

La producción y el recinto anunciaron que el espectáculo no se pospuso, sino que fue cancelado, y que se emitirá reembolso a quienes habían adquirido boletos.

Además de este concierto, varios eventos en Jalisco y otros estados fueron suspendidos por motivos de seguridad:

La Arrolladora Banda El Limón vio su presentación en Michoacán pospuesta o cancelada.

Espacios culturales como Arena Guadalajara, Teatro Diana y la Filarmónica de Jalisco cerraron sus puertas y cancelaron funciones programadas.

El estadio Akron informó la postergación de un partido de fútbol entre C.D. Guadalajara y Club América, uno de los encuentros más importantes de la liga mexicana.

También se suspendieron otros conciertos previstos para el domingo. Entre ellos, las presentaciones de Mi Banda el Mexicano en Zitácuaro. A la lista se sumaron los shows de Virlán García en Río Grande, Zacatecas; Saúl “El Jaguar” en Yautepec, Morelos; Banda Tierra Mojada en Puebla; y Pancho Barraza en Huaristemba, Nayarit.

Ante el aumento de la violencia, autoridades locales llamaron a la población a permanecer en sus hogares, especialmente en Guadalajara y zonas metropolitanas cercanas. Gobernadores y funcionarios emitieron alertas de seguridad y recomendaron cancelar actividades masivas para evitar riesgos.

Aunque los conciertos de otros artistas programados para fechas posteriores aún están en pie,como los de Jesse & Joy, Bryan Adams y Air Supply en la misma región, la incertidumbre persiste y la continuidad de esos eventos dependerá de cómo evolucione la situación de seguridad en los próximos días.

¿Qué eventos siguen en pie?

Los eventos de Ocesa programados para los siguientes días están en pie, estos incluyen la presentación de Shakira en el estadio GNP el próximo 27 de febrero y el concierto gratuito que ofrecerá la colombiana en el Zócalo el próximo domingo 1 de marzo.

La Feria Internacional de la Música (FIM) en Guadalajara y el Festival PortAmérica, que se celebrarán del 25 al 28 de febrero, también continúan en pie, al igual que la Feria de Texcoco, prevista del 17 de marzo al 12 de abril, y la Feria de Aguascalientes, programada del 17 de abril al 10 de mayo.

