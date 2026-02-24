Donald Trump Afirma en Discurso del Estado de la Unión que ‘La Frontera Está Asegurada’

Cerca de las 7:30 de la noche, hora de México, Donald Trump salió de la Casa Blanca en dirección al Capitolio para ofrecer el discurso por el estado de la Unión. Este discurso representa el informe que cada año debe presentar el presidente de los Estados Unidos ante el Congreso.

Este 2026, el discurso estará marcado por las políticas migratorias y económicas de Donald Trump.

El senador demócrata Alex Padilla será el responsable de responder al discurso del mandatario.

Donald Trump llega al estado de la Unión en medio de baja aprobación y tensiones por sus políticas migratorias

Previamente, el presidente advirtió que el discurso del estado de la Unión será más largo de lo previsto. Además de los temas migratorios, marcados por las protestas en Minneapolis, la política estadounidense ha estado marcada por los efectos de los aranceles, que fueron declarados como ilegales por la Suprema Corte.

Otros dos factores claves del ambiente previo al discurso del estado de la Unión son la desaprobación de Trump por parte de los estadounidenses, que ronda el 60%, así como el operativo de México donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Donald Trump y su esposa al salir de la Casa Blanca hacia el Capitolio. Foto: Reuters

Poco antes de las ocho de la noche, el gabinete de Donald Trump, comandado por J.D. Vance, ingresó al Capitolio. Cabe señalar que un solo miembro del gabinete está excusado de participar en el informe.

Se trata de “sobreviviente designado”, quien es elegido para permanecer en un sitio secreto durante eventos de esta magnitud. Esto tiene el fin de que, en caso de un ataque o una catástrofe, haya continuidad en la presidencia de los Estados Unidos.

Donald Trump celebra “nueva era dorada” de Estados Unidos durante estado de la Unión

Poco después de las ocho de la noche, Donald Trump apareció en el Capitolio, donde fue recibido con aplausos por parte de los republicanos. El presidente portaba una corbata roja, color distintivo de su partido político, así como de su movimiento, MAGA.

Donald Trump al ingresar al Capitolio para ofrecer el discurso del estado de la Unión. Foto: AFP

Durante el recorrido hacia el estrado, el presidente saludó a los magistrados presentes de la Suprema Corte, así como a los representantes del Ejército estadounidenses. Tras subir al estrado, el presidnete señaló que Estados Unidos es “mejor más grande, más rica y más fuerte que nunca” y agregó:

Esta es la era dorada de Estados Unidos.

El presidente criticó a la administración de Joe Biden y dijo que en solo un año ha transformado al país:

Esta noche después de solo un año puedo decir que llevamos a cabo una transformación como nunca se había llevado a cabo.

Fue entonces que llegó la primera mención de sus políticas migratorias:

Hoy nuestra frontera está asegurada.

Donald Trump añadió:

Hoy tenemos la frontera más segura y más fuerte en la historia de nuestro país.

El mandatario pasó a hablar de seguridad y el combate al narcotráfico. Según declaró, el flujo de fentanilo bajó un 56%. También mencionó que abatió la inflación, que atribuyó al gobierno de Joe Biden, y aseguró que el precio del galón de gasolina cayó por debajo de los dos dólares en algunos estados.

Donald Trump recibe al equipo olímpico de hockey

Tras celebrar sus éxitos económicos dijo que Estados Unidos “es el mejor país de cualquier parte del mundo”. El presidente también celebró que terminó con las políticas de inclusión, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

El equipo de hockey estadounidense en el estado de la Unión. Foto: AFP

Un momento de celebración llegó cuando apareció en el Capitolio el equipo olímpico de hockey masculino, que se llevó la medalla de oro durante los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 tras derrotar a Canadá.

Donald Trump se congratuló por la llegada de los Juegos Olímpicos de Verano, que se celebrarán en Los Ángeles, en 2028. También celebró la realización del Mundial de Futbol 2026, que compartirá sede con México y Canadá.

