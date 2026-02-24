Junta de Paz del Presidente Donald Trump Estrena su Página de Internet

La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a conflictos internacionales, comenzando por el de Gaza, estrena su página web, donde destaca como principio fundacional que una paz duradera necesita soluciones de sentido común.

La dirección https://boardofpeace.org/ recalca la importancia de "apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado" y enfatiza la necesidad de un organismo internacional "más ágil y eficaz", con una coalición de Estados comprometidos con la "acción efectiva".

Según esos principios, muchos enfoques para la consecución de la paz, "fomentan la dependencia constante e institucionalizan la crisis en lugar de ayudar a la gente a superarla".

La página destaca a los 28 miembros fundadores de este nuevo órgano. Entre los que están además de Estados Unidos, Israel, Argentina, El Salvador, Egipto, Hungría, Catar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

La gran parte de los países miembros son aliados del mandatario estadounidense, mientras que las grandes potencias y casi todos los países de Europa se han mostrado reticentes a unirse al considerar que el organismo debilita el papel de la ONU.

Cada Estado miembro debe estar representado por su jefe de Estado o de Gobierno para un mandato de no más de 3 años, cláusula que no se aplica si dicho país aporta más de mil millones de dólares en efectivo en el primer año tras la entrada en vigor de la carta fundacional.

Acta de Constitución de la Junta de Paz

El 22 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) se firmó el acta de constitución de la Junta de Paz y su primera reunión fue en Washington el 19 de febrero.

La página refleja que en su consejo ejecutivo está el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno de Trump; o el enviado especial del país para Oriente Medio, Steve Witkoff.

La Junta de Paz se autodefine como "una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza confiable y conforme a la ley, y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos", y promete llevar a cabo su misión "en conformidad con el derecho internacional".

Además recupera las presentaciones sobre este nuevo organismo que se hicieron en la capital de EUA, así como en el encuentro suizo, y cuenta con un apartado para comunicados de prensa y anuncios.

Una cita de Donald Trump destacada en esa página afirma: "Esta Junta tiene la oportunidad de convertirse en uno de los órganos más trascendentales jamás creados"

En otra declaración considera que, juntos, hay una oportunidad real de finalizar "décadas de sufrimiento".

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ