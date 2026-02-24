Inicio Internacional Europa A 4 Años de Conflicto, Rusia Señala Que Continuará la Guerra contra Ucrania

A 4 Años de Conflicto, Rusia Señala Que Continuará la Guerra contra Ucrania

El Kremlin comentó que su campaña militar seguirá, ya que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania

A 4 Años de Conflicto, Rusia Señala Que Continuará la Guerra contra Ucrania

Dmitri Peskov, vocero presidencial ruso, afirmó que la guerra en Ucrania seguirá. Foto: Reuters

A cuatro años de haber iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Kremlin informó que continuará con su campaña militar, ya que no ha conseguido todos sus objetivos en el país vecino.

Así lo dijo Dmitri Peskov, vocero presidencial, durante su conferencia de prensa telefónica, en medio del recuento de las hostilidades entre ambas naciones, que iniciaron el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa.

En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial

Las palabras de Peskov parecen dar la razón al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien afirmó que Moscú no había logrado lo que pretendía cuando comenzó la campaña contra su país.

El vocero señaló que el objetivo principal sí se había alcanzado en estos cuatro años de guerra, "que es garantizar la seguridad de la gente que vive en el este de Ucrania y que estaba en peligro mortal".

Un conflicto más grande

El vocero lamentó que la campaña militar contra Kiev se convirtiera en un conflicto más grande a causa de la injerencia de los países de Europa Occidental y de Estados Unidos, cuyo objetivo es claro.

(provocaron que) se convirtiera, después de la injerencia directa en ese conflicto de los países de Europa Occidental y Estados Unidos, en un enfrentamiento mucho más grande entre Rusia y los países occidentales, quienes perseguían y aún persiguen el objetivo de aplastar a nuestro país

Aun así, dijo que, mientras sigue la operación militar especial en Ucrania, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos.

Sea como sea, los intereses rusos serán garantizados

Agregó que la esperanza de lograr un arreglo pacífico en Ucrania no ha abandonado a Rusia "desde el mismo comienzo" de la contienda y culpó a Occidente de que el proceso de paz que comenzó en marzo de 2022 fuera abortado y se volviera al cauce militar.

Proseguimos los esfuerzos en favor de la paz. Nuestra postura es clara y consecuente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kiev

En cuanto a la cuarta ronda de negociaciones con mediación estadounidense, aseguró que aún no existe un acuerdo definitivo sobre las fechas y la sede de la reunión, aunque expresó su confianza de que "el trabajo continúe", señaló.

Con información de EFE

