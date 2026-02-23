Inicio Nacional Seguridad ¿Bancos y Aerolíneas Normalizan Operaciones Este 24 de Febrero luego de Muerte de "El Mencho"?

Instituciones financieras y aerolíneas dieron a conocer por sus canales de comunicación si normalizarán sus servicios este martes 24 de febrero de 2026; en N+ te decimos

Personas hacen fila para consultar el estado de sus vuelos debido a cancelaciones, un día después de una serie de bloqueos y ataques tras ser abatido “El Mencho”, 23 de febrero de 2026. Foto: Reuters

Luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como medida preventiva, distintas instituciones financieras y aerolíneas decidieron suspender sus operaciones en distintas entidades.

La duda de los usuarios de internet es si se restablece el servicio con normalidad para este martes 24 de febrero de 2026.

¿Cuáles bancos informaron de cierres parciales?

Diversos grupos financieros dieron a conocer cierres totales o parciales de sucursales en las próximas horas, para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes.

Banorte

Banorte dio a conocer que, a partir del martes 24 de febrero de 2026, sus sucursales ubicadas en Jalisco, Michoacán, Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, Nayarit y Reynosa, retomarán sus operaciones habituales.

Scotiabank

Scotiabank informó que, a partir del martes 24 de febrero de 2026, sus sucursales de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit operarán con normalidad en sus horarios habituales.

Banamex

Banamex informó que las sucursales ubicadas en los estados de Jalisco, Michoacán y los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit, retomarán sus servicios de manera normal el martes 24 de febrero, en su horario habitual de 9:00 a 16:00 horas.

BBVA

BBVA informó que el lunes permanecían cerradas sus sucursales en Jalisco y en otras localidades, pero las operaciones están habilitadas a través de su banca digital y en los cajeros automáticos. Sin embargo, anunció que el martes 24 de febrero reanudará su servicio, excepto en Michoacán en las siguientes zonas:

  • Tepalcatepec
  • Nueva Italia
  • Buena Vista Tomatlán
  • La Huacana Jiquilpan
  • Huetamo de Núñez
  • Zinapécuaro

Banco Santander

Banco Santander destacó que restablece sus operaciones en Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, el 24 de febrero de 2026

HSBC

HSBC destacó que todas sus sucursales y módulos del país operarán con normalidad el 24 de febrero, solo la sucursal 161, El Grullo, en Jalisco, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Vuelos y corridas

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más de 11 mil pasajeros se han visto afectados por la cancelación de 58 vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco, y Manzanillo en Colima y la demora de 11 salidas por la violencia registrada en diferentes regiones del país, informaron autoridades aeroportuarias.

Asimismo, cientos de usuarios continúan varados en las centrales de autobuses, porque las líneas siguen sin dar servicio a Jalisco, Colima, Nayarit y varios puntos de Michoacán.

La situación ha generado gran incertidumbre entre turistas, trabajadores y habitantes de estos estados, quienes siguen a la espera de la reanudación de los vuelos y corridas.

Viva Aerobus

Viva Aerobus informó que restablece las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y que “han regresado a la normalidad”

Volaris

Volaris informó que las operaciones desde y hacia los Aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara están regresando a operar con regularidad.

Aeroméxico

La aerolínea Aeroméxico explicó que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán este día de manera paulatina.

Air Canada

La aerolínea Air Canada dio a conocer que, tras consultas con el gobierno canadiense y las autoridades mexicanas, reanuda todas sus operaciones entre Montreal, Toronto, Vancouver y Puerto Vallarta el martes 24 de febrero

  • Los vuelos entre Toronto y Guadalajara se reanudarán el 25 de febrero.
  • Destacó en un comunicado que utilizará Boeing 787-9 Dreamliners más grandes desde Toronto y Montreal a Puerto Vallarta, proporcionando una capacidad adicional de 258 asientos.
  • Los clientes en México que tenían previsto viajar el domingo y el lunes solo deben viajar al Aeropuerto de Puerto Vallarta con la confirmación de su nuevo vuelo, que figura como operativo.

Con información de N+

El Mencho

