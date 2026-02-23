El Mencho: ¿Su Hija Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, será Sucesora del CJNG?

“El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Su muerte desató una ola de enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos y negocios en varias entidades. Pero, ¿quién será la persona que tome el mando de la organización? ¿Su hija Jessica Johanna Oseguera González, quién es ella?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el sujeto fue detenido luego de un operativo histórico en colaboración con Estados Unidos. En dichas movilizaciones las fuerzas armadas se enfrentaron a balazos contra integrantes del CJNG.

Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. Y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción, dijo en conferencia

¿Cómo cayó “El Patrón”?

En el lugar murieron 8 personas identificadas como integrantes de la organización criminal, mientras que El Mencho y dos de sus escoltas huyeron hacía una zona boscosa, donde momentos después fueron localizados y detenidos. Debido a que tenían lesiones de gravedad se determinó su traslado en helicóptero a Jalisco, pero murieron durante el trayecto.

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se inició en el narcotráfico en la década de los 90, en Michoacán, como integrante de Los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha, ya era considerado un objetivo relevante para las autoridades.

En mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados, y era requerido por una Corte del Distrito Oeste de Texas. Dos años después, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció 30 millones de pesos de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del “Mecho”. En 2024 EUA hizo lo propio y ofreció 15 millones de dólares para detener al líder del CJNG.

¿Quién tomará el mando del CJNG?

Luego de la muerte de “El Mencho” surgió la duda sobre lo qué ocurrirá con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a que es la organización criminal más poderosa y con presencia en prácticamente todo México.

El grupo criminal está vinculado con delitos que llevan a cabo en diversas áreas sociales y económicas del país, entre ellos se encuentran:

Extorsión

Cobro de piso

Lavado de dinero

Homicidios

Trata de personas

Reclutamiento forzado

Secuestros

Narcotráfico

Tráfico de armas

Debido a que su estructura es muy sólida, cometen estos delitos en varios sectores, por ejemplo, pueden extorsionar a los comercios locales hasta grandes empresas. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es básicamente un imperio criminal, el cual se ha quedado sin “el patrón Mencho”, pero que alguno de sus hijos podría tomar.

¿Cuántos hijos tuvo El Mencho y quiénes son?

El Mencho y Rosalinda González Valencia, alias, “La Jefa”, tuvieron tres hijos, todos ellos están vinculados con hechos delictivos, se presume que alguno de ellos podría tomar el mando del CJNG como su sucesor, se trata de:

Rubén Oseguera González, alías “El Menchito” : está detenido por dos cargos de narcotráfico en Estados Unidos, es uno de los hijos más conocidos de “El Mencho”



: está detenido por dos cargos de narcotráfico en Estados Unidos, es uno de los hijos más conocidos de “El Mencho” Laisha Michelle Oseguera González : es la menor de los hijos del Mencho, tiene 25 años de edad y en 2021 fue señalada de privar de la libertad a dos elementos de la Secretaría de la Marina para presionar a autoridades para liberar a su mamá. Un año después promovió amparos para evitar la cárcel



: es la menor de los hijos del Mencho, tiene 25 años de edad y en 2021 fue señalada de privar de la libertad a dos elementos de la Secretaría de la Marina para presionar a autoridades para liberar a su mamá. Un año después promovió amparos para evitar la cárcel Jessica Johanna Oseguera González, alias, “La Negra”: ella nació en California, por lo que tiene la doble nacionalidad. Así como sus hermanos también está vinculada a hechos delictivos, solo que en “perfil bajo”.

¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González, alias, “La Negra”?

Jessica Johanna Oseguera González, alias, “La Negra”, estudió Mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara, Jalisco. A diferencia de su hermano Rubén, ella ha sido más “discreta” en la comisión de hechos ilícitos.

“La Negra” es una de las piezas clave para el CJNG, sobre todo en lo relacionado al lavado de dinero, ya que gestionaba empresas aparentemente legítimas.

Fue arrestada el 26 de febrero de 2020 en Washington D.C., cuando iba a una audiencia judicial de su hermano Rubén. La acusaron de participar en operaciones financieras con empresas mexicanas que fueron incluidas en una “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ya que tenían vínculos con el narcotráfico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Jessica Johanna Oseguera González era propietaria de dos empresas mexicanas designadas por la OFAC: J&P Advertising, SA de CV, y JJGON SPR de RL de CV, relacionadas con operaciones ilícitas.

Además, era directora o agente de otras cuatro empresas sancionadas, las cuales operaban bajo el nombre comercial de Kenzo Sushi:

Las Flores Cabañas

Mizu Sushi Lounge

Tequila Onze Black

Operadora Los Famosos, SA de CV

Continuó siendo propietaria, funcionaria, directora o agente de dichas entidades tras su designación por la OFAC y no solicitó la licencia requerida por la OFAC para realizar dichas transacciones financieras

En junio de 2021 se declaró culpable y la sentenciaron a 30 meses de prisión, aproximadamente dos años y medio. Mientras estaba en prisión mandó una carta a una jueza para mostrar su arrepentimiento y pedirle clemencia para regresar con sus hijos. Finalmente fue liberada en 2022, ya que obtuvo una reducción de su condena por buena conducta.

Debido a su habilidad financiera, se presume que Jessica Johanna Oseguera González, alias, “La Negra”, hija de “El Mencho”, podría asumir el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, la caída de Nemesio Oseguera Cervantes podría provocar una fragmentación en el grupo criminal, por lo que habrían varios líderes.

