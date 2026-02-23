Golpe al CJNG: Sedena Confirma Muerte de 'El Mencho'; Prevén Disputas Internas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este 22 de febrero la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos y poderosos de México. El operativo se realizó en territorio mexicano, aunque las autoridades no han detallado públicamente el municipio exacto donde ocurrieron los hechos.

La dependencia federal informó que la acción contó con información complementaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, lo que revela el nivel de coordinación binacional para ubicar a uno de los objetivos prioritarios de Washington.

El hombre con recompensa de 15 millones de dólares

Durante al menos nueve años, “El Mencho” figuró entre los narcotraficantes más buscados por el gobierno estadounidense. Desde 2017 enfrentaba múltiples acusaciones en la Corte del Distrito de Columbia por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y uso de armas de fuego.

En 2022 fue acusado formalmente de conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a EU. Estos cargos lo colocaron en el centro de la crisis de opioides que afecta a ese país, donde el fentanilo está vinculado a decenas de miles de muertes anuales por sobredosis.

Ficha de captura de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, difundida por la DEA como parte de su búsqueda internacional. Foto: state.gov

En diciembre de 2024, el Departamento de Estado ofreció hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las recompensas más altas vigentes para un líder del narcotráfico mexicano.

Acusado bajo la "Ley cabecilla": podía enfrentar cadena perpetua

Además de los cargos por narcotráfico, Oseguera Cervantes estaba señalado bajo la llamada “Ley Cabecilla” o Kingpin Act, una legislación estadounidense diseñada para sancionar a líderes de organizaciones criminales internacionales vinculadas con el tráfico de drogas.

Esta norma permite imponer condenas que van desde 20 años de prisión federal hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También contempla el congelamiento de bienes y la prohibición de cualquier tipo de operación financiera en territorio estadounidense.

La aplicación de esta ley bloquea activos, empresas y redes financieras del grupo criminal, debilitando su estructura económica a nivel internacional.

Tras el abatimiento de “El Mencho”, se registraron narcobloqueos en distintos puntos del país. Foto: AP

El CJNG fue declarado organización terrorista extranjera

En febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump designó por primera vez al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera. En el mismo anuncio se incluyó al Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana, entre otros.

De acuerdo con la hoja informativa emitida por la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025, estas designaciones buscan exponer y aislar a las entidades señaladas, negándoles acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para operar.

Con esta medida, se bloquean bienes e intereses en EU y se imponen sanciones severas a quienes mantengan vínculos financieros con los grupos designados.

Su hijo ya cumplía cadena perpetua en EU

"El Mencho" no era el único integrante clave del CJNG buscado por la justicia estadounidense. Su hijo, Rubén Oseguera González, fue extraditado a EU en 2020.

Rubén Oseguera González, alias "El Menchito". Foto: AP

En marzo de 2025 fue sentenciado a cadena perpetua por su papel en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. La condena fue presentada por fiscales como un golpe directo a la estructura de liderazgo del CJNG, organización que expandió su presencia en varios estados de México y estableció rutas internacionales para el trasiego de drogas sintéticas.

Un golpe histórico con repercusiones internacionales

La muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más significativos contra el CJNG desde su fundación. El grupo criminal se consolidó como una de las organizaciones con mayor capacidad de fuego y expansión territorial en México, disputando el control de plazas estratégicas en diversas entidades.

Aunque las autoridades no han detallado el impacto inmediato en la estructura del cártel, analistas en seguridad advierten que la caída de un líder de este nivel suele generar reacomodos internos y posibles disputas por el control.

Tras años de persecución, acusaciones federales, recompensas millonarias y designaciones como organización terrorista, el nombre de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes deja de figurar entre los más buscados de EU, marcando un punto de inflexión en la cooperación bilateral contra el narcotráfico.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, explica los detalles del operativo en el que fue abatido "El Mencho", durante la conferencia matutina. Foto: AP

