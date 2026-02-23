Reactivan Bloqueos y Quema de Autos en Michoacán a un Día de Abatimiento de 'El Mencho'

En Michoacán, grupos armados reactivaron los bloqueos y la quema de vehículos en Apatzingán y Coalcomán la mañana de hoy, 23 de febrero de 2026.

Los reportes de los bloqueos se registran en el crucero de Catalinas, La Huina, el Molino y la carretera Apatzingán-Aguillla. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán.

El Gabinete de Seguridad mantiene presencia operativa en la zona, en coordinación con autoridades locales, para atender la situación y garantizar la seguridad de la población

En dichos puntos, siete vehículos fueron incendiados para bloquear la circulación y al menos dos automotores fueron vandalizados cuando se encontraban estacionados.

Noticia relacionada: García Harfuch Confirma Muerte de ‘El Mencho’ y Cifra de Elementos Fallecidos en Operativo

Sigue en vivo las últimas noticias sobre la caída de El Mencho en el LIVEBLOG de N+.

Video: Michoacán Amanece Sin Clases Hoy: Así Está el Estado, limítrofe con Jalisco, por caso "El Mencho"

Reporte del C5

En redes sociales, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5) informó cuáles son las vialidades que continúan con la circulación interrumpida o afectada:

La Piedad: Carretera La Piedad-Yurécuaro, a la altura del parador El Maguey.

Carretera La Piedad-Yurécuaro, a la altura del parador El Maguey. Coalcomán : Salida a Colima, a la altura de Rancho Thalía y a la altura de la Chichihua.

: Salida a Colima, a la altura de Rancho Thalía y a la altura de la Chichihua. Aquila/Chinicuila: Ranchería de Tehuantepec y diversas zonas del municipio.

Ranchería de Tehuantepec y diversas zonas del municipio. Apatzingán : Carretera Apatzingán-Aguililla, en el puente que divide Apatzingán con Buenavista, lugar denominado "La Huina".

: Carretera Apatzingán-Aguililla, en el puente que divide Apatzingán con Buenavista, lugar denominado "La Huina". Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 393, a la altura de la Caseta de Cobro, con dirección a Morelia.

Ante ello, pidió a la ciudadanía extremar precauciones y buscar rutas alternas.

Video: FGR Reconoce Genéticamente Cuerpo de Nemesio Oseguera, Alias "El Mencho"

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb