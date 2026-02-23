DEFENSA Refuerza Seguridad Tras Muerte de 'El Mencho', con 2,500 Militares Más

Un día después de que fuentes federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció este lunes 23 de febrero de 2026 el despliegue de 2,500 efectivos militares adicionales en el estado de Jalisco como medida de seguridad ante la posibilidad de nuevos disturbios.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre el operativo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así se movilizaron los refuerzos desde la noche del domingo

Trevilla Trejo detalló que la movilización comenzó la tarde-noche del domingo 22 de febrero, horas después del abatimiento de Oseguera Cervantes en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y en medio de reportes de bloqueos e incendios registrados en diversas entidades del país.

"El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad, ya no había, no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana", declaró el secretario.

El funcionario precisó que los refuerzos provienen del centro de la República y de los estados aledaños a Jalisco, con el objetivo de sumar 2,500 efectivos a los aproximadamente 7,000 militares que ya se encontraban desplegados en la entidad.

La misión: disuadir, no confrontar

El titular de la Defensa subrayó que el propósito principal del despliegue no es ofensivo, sino preventivo.

"La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal", afirmó Trevilla Trejo, quien también aprovechó el espacio para expresar condolencias a las familias de militares fallecidos durante la operación y para reconocer al personal que la ejecutó, señalando que "se demostró la fortaleza del Estado mexicano".

El operativo que eliminó al capo más buscado de México

El contexto del refuerzo militar es el abatimiento de Oseguera Cervantes, originario de Aguililla, Michoacán, de 58 años, ocurrido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

"El Mencho" era considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los fugitivos más buscados del país, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos.

Video: Defensa Detalla Paso a Paso el Operativo que Culminó con la Muerte de "El Mencho".

Fundó el CJNG en 2009, organización que Washington catalogaba como la de mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense.

El gobierno estadounidense lo había imputado en múltiples ocasiones; la última acusación, presentada en abril de 2022 ante el Tribunal de Distrito de Columbia, lo señalaba por conspiración para distribuir sustancias controladas y por cargos bajo la Ley de Capos del Narcótico.

