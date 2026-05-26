¿Quién Es Isaí? Datos sobre Sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán

Isaí "N", alias "El Chinacate", fue detenido en Nogales, Sonora, así lo dieron a conocer autoridades federales hoy, 26 de mayo de 2026, en N+ te compartimos datos sobre el sobrino de "El Chapo" Guzmán.

Por medio de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló cómo se efectuó la detención del Isaí, quien también es hermano de Enoc "N", alias "El Vocho".

"En Nogales, Sonora, fue detenido Isai "N", sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición", precisó. En N+ te compartimos todo lo que dijo referente a su captura: Detienen a Sobrino de 'El Chapo' Guzmán: Así Fue Captura de Isaí 'N' en Nogales, Sonora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. García Harfuch Anuncia Captura de Isai “N”, Sobrino de ‘El Chapo’

¿Quién es Isaí, sobrino de "El Chapo"?

Las autoridades lo señalan como uno de los coordinadores logísticos de la facción criminal "Los Chapitos", dedicada presuntamente a la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Entre las acusaciones en su contra destaca la supuesta coordinación de una operación para el traslado y venta de alrededor de 10 mil píldoras de fentanilo hacia territorio estadounidense durante el año pasado.

El operativo de su detención se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Casa Blanca, en el municipio de Nogales, Sonora. En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y SSPC.

FBPT