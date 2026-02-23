Hombre Muere en Ciudad Universitaria; UNAM Reporta Caso a la Fiscalía de la CDMX

Este lunes 23 de febrero de 2026, un hombre perdió la vida dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. El cuerpo fue localizado en las inmediaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Cámaras de la UNAM lo captaron antes de morir

A las 06:15 horas, el centro de monitoreo de la universidad detectó a través de sus cámaras a un hombre que circulaba en bicicleta por el retorno ubicado sobre el Circuito de la Investigación Científica. Según la Dirección General de Atención a la Comunidad y Prevención del Delito de la UNAM (DGAPSU), el sujeto descendió de la bicicleta y metros después se desvaneció.

De inmediato, la institución activó sus protocolos internos y despachó apoyo al lugar. Sin embargo, cuando llegó personal paramédico, el hombre ya no presentaba signos vitales. Al cierre del reporte, la víctima no había podido ser identificada.

La Fiscalía de la CDMX toma el caso

Ante el deceso, el área jurídica de la UNAM notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para el inicio de las indagatorias correspondientes. Con el apoyo de servicios periciales, se realizó el levantamiento del cuerpo en el sitio.

La DGAPSU no proporcionó información adicional sobre las circunstancias de la muerte ni sobre la identidad de la víctima en su comunicado inicial.

