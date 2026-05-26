Ministerial y Presunto Delincuente Muertos es el Saldo de un Enfrentamiento en Salamanca

Un enfrentamiento registrado en la colonia Tomasa Esteves en Salamanca, Guanajuato, dejó a dos personas sin vida, un ministerial y un presunto delincuente.

Los hechos causaron una fuerte movilización policiaca.N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Enfrentamiento en Salamanca deja un ministerial y un presunto delincuente muertos. Vecinos se resguardaron en sus casas. Conoce más sobre este trágico suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+