Ministerial y Presunto Delincuente Muertos es el Saldo de un Enfrentamiento en Salamanca

Un enfrentamiento a balazos entre ministeriales y presuntos delincuentes, se registró el pasado lunes 25 de mayo en Salamanca, dejando como saldo a dos personas muertas.

Los hechos se registraron en la colonia Tomasa Esteves cuando los oficiales se encontraban haciendo diligencias en un lugar y fueron atacados.

Vecinos se resguardaron en sus hogares de los balazos del enfrentamiento

Por lo que habitantes de las calles Noche Buena y Girasol se resguardaron en sus hogares pues escucharon varias detonaciones de armas de fuego.

Minutos después del intercambio de disparos, arribaron paramédicos para brindar atención a los lesionados, sin embargo solamente pudieron confirmar la muerte de dos personas.

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Ariel Eduardo, era el nombre del agente del Ministerio Público asesinado

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), una de las víctimas se trata de un Agente de Investigación Criminal, mientras que el otro el presunto atacante.

Ariel Eduardo, era el nombre del agente ministerial fallecido, quien en redes sociales ha recibido decenas de mensajes de despedida de sus compañeros, amigos y familiares.

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En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato detalló que la investigación para el esclarecimiento de los hechos está en curso.

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JIPV