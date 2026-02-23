Trump Reacciona a la Muerte de 'El Mencho': México Debe Intensificar Esfuerzos Contra Cárteles

El presidente Donald Trump reaccionó hoy, 23 de febrero de 2026, a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien falleció luego de un operativo en el que hubo colaboración del gobierno de Estados Unidos.

Este lunes, Trump afirmó que “México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas”.

Casa Blanca reconoce éxito de operativo en Jalisco

Ayer, la Casa Blanca emitió un comunicado reconociendo el éxito de la operación táctica llevada a cabo en Tapalpa, Jalisco, en la que resultó abatido el capo, considerado un objetivo de máxima prioridad para México y Estados Unidos, debido a su papel fundamental en el tráfico masivo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

“La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, aseguró Karoline Leavitt, asistente del presidente de EUA y secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, declaró en redes el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, el primero en reaccionar.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo.

Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.

El año pasado, el presidente Trump designó oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una Organización Terrorista Extranjera, una medida que Leavitt calificó como necesaria y acertada dado el carácter violento y destructivo de la organización en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”.

