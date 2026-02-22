¿Abrirán Bancos Hoy 23 de Febrero en México? Esto Sabemos Tras Quema de Sucursales Bienestar

Luego de los operativos y narcobloqueos que se suscitaron este domingo, muchas personas quieren saber si los bancos abren hoy lunes 23 de febrero 2026 en México, por tal motivo acá te decimos si trabajan las instituciones bancarias o van a estar cerradas por motivos de seguridad, sobre todo luego de que se produjera la quema de varias sucursales del Banco del Bienestar en Coacalco, Edomex, Jalisco, Puebla y otras entidades del país.

Los operativos y bloqueos en Jalisco y otras partes de México se derivaron porque fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva generación (CJNG), por eso en una nota ya te contamos dónde se suspenden las clases hoy lunes 23 de febrero y la lista de carreteras bloqueadas hoy.

Video: Atacan Sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco tras Operativo contra el CJNG

¿Dónde quemaron sucursales del Banco del Bienestar este 22 de febrero?

La autoridades informaron que al menos 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron quemadas en Jalisco. De igual forma, en Zacatecas también se reportó el siniestro de varios bancos en los municipios de Apozól, Juchipila, Tabasco, Moyahua y el Teúl de González Ortega.

Nota relacionada: ¿Se Suspenden Pagos? Dañan Bancos del Bienestar por Muerte de 'El Mencho', Líder del CJNG

Durante la tarde del domingo 22 de febrero también se reportó un incendio al interior del Banco del Bienestar de Santa María Xonacatepec, en Puebla, además de dos tiendas de conveniencia. Todos estos actos vandálicos generaron la duda de si hoy trabajan los bancos en México o en las entidades afectadas por el abatimiento del Mencho.

Video: Así Fue Abatido "El Mencho" en Operativo Conjunto. El Minuto a Minuto de la Caída

¿Los bancos abren hoy 23 de febrero?

Por ahora la gran mayor de los bancos de México van a estar abiertos y operando en horario habitual durante este lunes 23 de febrero.

Será cada institución bancaria la encargada de anunciar si abrirán sus sucursales este lunes o si las van a mantener cerradas por seguridad, sobre todo en estados como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit o Oaxaca.

Algo importante a tomar en cuenta es que el pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) lanzó un comunicado para "respaldar la la decisión de las personas juzgadoras que evalúen la necesidad de declarar el 23 de febrero de 2026 como día inhábil", aunque esto no aplica para la población en general.

Antes de sacar conclusiones, hay una distinción: cualquier declaración de día inhábil bajo este respaldo del OAJ afectaría únicamente a instancias del Poder Judicial de la Federación, como juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito.

¿Qué van bancos estarán cerrados hoy lunes 23 de febrero?

Los únicos bancos que van a estar cerrados son todos los que sufrieron afectaciones a lo largo de este domingo y las sucursales de las siguientes instituciones bancarias:

Bancos Santander que se encuentran ubicados en Colima, Jalisco y algunos de Nayarit, Michoacán y Guanajuato .

que se encuentran ubicados en . Bancos BBVA ubicados en Jalisco.

Nota relacionada: Queman Autos en Ciudad de México y Edomex: Esto Dijeron Autoridades de Tecámac y SSC

Para saber con exactitud qué bancos están abiertos y trabajan de forma normal este lunes 23 de febrero 2026, te recomendamos acudir a las redes sociales de la entidad bancaria que te interesa, para que sepas si comunicaron algo respecto a un posible cierre. Si no anuncian nada, significa que abren y operan con normalidad en México, salvo excepciones.

Historias recomendadas: