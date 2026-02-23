¿Está Garantizado el Abasto de Gasolina en México tras Muerte de 'El Mencho'? Pemex lo Aclara

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer, hoy lunes 23 de febrero de 2026, que sus operaciones se desarrollan de manera normal y se tiene garantizado el abasto y suministro nacional de combustibles, luego de la jornada violencia que se vivió en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco NuevaGeneración (CJNG), y considerado el narcotraficante con más poder en el mundo.

Pemex aseguró que mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones, así como de las y los trabajadores de Pemex.

Así es como automovilistas buscan gasolina en Guadalajara

A un día de los hechos violentos ocurridos en Jalisco el 22 de febrero, varias gasolineras de la Zona Metropolitana de Guadalajara continúan cerradas, por lo que ciudadanos tardan hasta dos horas para encontrar una estación y poder cargar sus vehículos de gasolina.

La señora Liliana recorrió más de 10 kilómetros para encontrar una estación de gasolina en servicio.

Bueno, vengo recorriendo desde Periférico Sur y 8 de Julio a trabajar, hoy me tocó trabajar, y desde Periférico, aquí no encontré ninguna gasolinera abierta Liliana, señora que recorrió más de 10 kilómetros para encontrar una gasolinera abierta

Esta mañana fue diferente para los automovilistas que transitaron en las vialidades de la ciudad, por ejemplo, Don Chuy duró dos horas buscando combustible para abastecer su vehículo.

Tengo desde las 7:30 de la mañana y está todo cerrado y ya tenemos una bomba libre y me voy a poner ahí para ver si me logran cargar Don Chuy, hombre que buscó durante dos horas una gasolinera abierta

¿Cómo está la ciudad tras los hechos violentos ocurridos el domingo?

Las vialidades se encuentran desoladas, los negocios cerrados y la poca actividad era el reflejo de la jornada violenta que se vivió el 22 de febrero.

En algunas gasolineras que este lunes no brindaron servicio a la ciudadanía, colocaron cintas de acordonamiento.

Pues sí está difícil ahorita encontrar gasolina, de hecho yo pienso que he visto algunas cuatro gasolineras abiertas ahorita Jesús, taxista entrevistado

Para localizar gasolineras abiertas, los tapatíos experimentan una labor titánica, ya que muchos de ellos sí tenían que ir a trabajar, pero no encontraban combustible.

Mi idea era ir más lejos, en la bici, pero me avisó, y veo la única tienda abierta en la colonia, entonces a comprar lo básico, lo que se pueda tener porque todo ha estado cerrado desde ayer Jorge, quien apenas logró encontrar una tienda de abarrotes abierta

Hasta el corte de esta nota, la mayoría de los establecimientos continuaban cerrados, la afluencia de vehículos en las principales vialidades de la ciudad era mínima.

