Jornada Laboral de 40 Horas: Mismo Salario y Reducción de Tiempo de Trabajo, Destaca Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en la conferencia mañanera de hoy, 12 de febrero de 2026, sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, luego de que la reforma fue aprobada en el Senado de la República.

La mandataria destacó que se cumplió con la demanda “histórica” de los trabajadores y dijo que es “importante que, además, se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario pero la reducción de los tiempos de trabajo, eso es importantísimo".

Mismo salario pero la reducción de los tiempos de trabajo, eso es importantísimo, y hasta ahora, es la demanda de los trabajadores y se está cumpliendo.

La mandataria agregó que la reducción a 40 horas de trabajo garantiza que se siga aumentando el ingreso.

