Hay Muy Mala Calidad del Aire Hoy: ¿CAMe Activa Contingencia Ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó mala calidad del aire hoy, 11 de febrero de 2026; aquí te decimos cómo está la situación ambiental en Ciudad de México (CDMX) y en Estado de México y si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activará contingencia ambiental.

¿Dónde hay mala calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte de las 12:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico, el municipio de Coacalco, en Estado de México, registró "muy mala" calidad del aire hoy, con riesgo muy alto para la salud.

Mientras que en la Ciudad de México y en el resto de la zona conurbada, la calidad del aire es mala.

¿CAMe activará contingencia ambiental?

La CAMe emitió esta semana un comunicado en el que indicó que en la semana del 9 al 15 de febrero de 2026, “se presentarán condiciones meteorológicas adversas, que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono”.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis explicó que “se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México”.

Desde el martes 10 de febrero, “se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año”, particularmente este miércoles y jueves, días en que se “espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana”.

Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica.

Así que si la mala calidad del aire se extiende y la acumulación de ozono supera 150 ppb, la CAMe podría activar contingencia ambiental y mañana, 12 de febrero de 2026, habría Doble Hoy no Circula.

