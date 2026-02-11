Operativo en Sinaloa Hoy: ¿Qué Está Pasando en el Estado?

Este miércoles 11 de febrero de 2026, fuentes de la Secretaría de Marina confirmaron un operativo en curso en la comunidad de El Limoncito, sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles de la operación. Se observaron varios helicópteros sobrevolando la zona.

Cateo en propiedad de la comunidad de El Limoncito

Trascendió que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo un cateo en al menos una propiedad de esa comunidad.

No se han confirmado objetivos específicos ni si hay personas detenidas.

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

CT