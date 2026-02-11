Megamarcha por Tarifas de CFE Justas: Calles Afectadas por Protesta de ANUEE Hoy en CDMX

¡Toma precauciones! Este miércoles 11 de febrero de 2026, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) realizarán una marcha en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevé afectación en varias vialidades.

Aquí te contamos cuál será la ruta de la movilización, para que consideres vías alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.

¿Qué demanda la ANUEE?

Los miembros de la ANUEE anunciaron la manifestación para pedir lo siguiente:

Una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica.

, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la renacionalización de la industria eléctrica. Tarifa social justa.

Condonación de adeudos.

Reconocimiento del derecho humano a la electricidad.

Puntos afectados en CDMX por protesta de la ANUEE

Los manifestantes se reunirán desde las 07:30 horas de este miércoles para iniciar la marcha.

Punto de salida : Comisión Federal de Electricidad (CFE) en avenida Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

: Comisión Federal de Electricidad (CFE) en avenida Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de al CDMX, se prevé que a la marcha se sumen en apoyo otras organizaciones sociales; además, no descartó el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb