Nueva Moneda de 10 Pesos en México: Así Serán las Piezas en 2026

Este 2026 circulará en nuestro país una nueva moneda de 10 pesos mexicanos, la cual tendrá una aleación diferente e incorporará elementos tecnológicos más complejos.

Aquí en N+ te contamos cómo será la nueva moneda, que seguirá reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria, según indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En sus redes sociales, la dependencia detalló que esa evolución implica: “optimizar su fabricación, reforzar la seguridad antifalsificación e incorporar elementos tecnológicos más complejos”.

La SHCP recordó que la parte central de la moneda podrá fabricarse con distintas aleaciones (plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel), mientras que el anillo periférico será de bronce-aluminio o acero recubierto de bronce.

“¡Guarda una de las actuales como recuerdo!”, añadió la autoridad en su mensaje en X.

La SCHP da detalles de la nueva moneda de 10 pesos que circulará en México. Foto: X @Hacienda_Mexico

Detalles de la nueva moneda

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la moneda de 10 pesos tendrá las siguientes características:

Valor facial: 10 pesos mexicanos

10 pesos mexicanos Forma : circular

: circular Diámetro : 28 milímetros

: 28 milímetros Composición : Será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico

: Será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico Parte central: Podrá ser de las aleaciones de plata sterling, de alpaca plateada o de acero recubierto de níquel.

Podrá ser de las aleaciones de plata sterling, de alpaca plateada o de acero recubierto de níquel. Anillo periférico : Podrá ser de aleación de bronce-aluminio, de acero recubierto de bronce, de bronce-aluminio-hierro o de alpaca dorada.

: Podrá ser de aleación de bronce-aluminio, de acero recubierto de bronce, de bronce-aluminio-hierro o de alpaca dorada. Peso: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, por lo que podría variar.

Sobre los cuños

Según la información del DOF, en su anverso, la moneda tendrá el Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

Mientras que en el reverso, en la parte central está el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego.

Y en el anillo perimétrico, en la parte superior, al centro el símbolo "$10", a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "Mo", en la parte inferior la leyenda "DIEZ PESOS". El marco liso con gráfila escalonada.

