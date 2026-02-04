Día Mundial contra el Cáncer: En México, los Tipos Más Comunes Son de Mama, Próstata y Pulmón

Fernando Castillo tiene 34 años, en el 2022, le diagnosticaron un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, se llama Linfoma no Hodgkin.

Síntomas eran mucho cansancio, mucho sueño, sudoraciones nocturnas, dolor muscular, yo todo lo relacionaba al cansancio por parte del trabajo, empecé a tener inflamación en el ganglio, en el cuello, del lado izquierdo, recurrí al hospital a realizarme una biopsia

Fernando recibió 6 ciclos de quimioterapia, esto es casi año y medio de tratamiento, una quimioterapia cada 15 día, pero además de preocuparse por su enfermedad, le preocupaba su situación económica, por acudir a su tratamiento, faltaba con frecuencia a su trabajo y lo despidieron.

Piensas lo peor, piensas que ahí se acaba todo, el solo hecho de escuchar cáncer, cualquier tipo de cáncer lo relacionas con la muerte, los costos en esta enfermedad que es cáncer suelen ser muy elevados, con el paso del tiempo uno queda desempleado también

El cáncer es una de las principales causas de muerte en los mexicanos. Según el INEGI, en 2023, se registraron 91 mil 562 muertes por cáncer, 52.4% fue en mujeres y 47.6% en hombres.

Al respecto la Dra. Erika Ruiz, directora de Docencia del Instituto Nacional de Cancerología, indicó:

Este es un gran problema a nivel nacional y mundial, puedo decirte que aquí en México, los principales cánceres que afectan a nuestra población es cáncer de mama, próstata, cervicouterino, pulmón y es importante destacar que también es colorrectal y gástrico, por lo tanto la gente tiene que estar muy atenta a estos síntomas

Factores de riesgo

Para desarrollar cáncer, existen algunos factores de riesgo: como genética, antecedentes familiares, fumar, consumo de alcohol y sustancias tóxicas, la alimentación rica en grasas, azúcares y ultraprocesados también es un factor de riesgo.

La doctora Ruiz, explicó:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todos tenemos que estar conscientes de que tenemos una alta posibilidad de desarrollar cáncer, todos entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo, conocerse, cuidarse y si yo veo algo anormal no dejarlo, y si veo algo anormal acudir a una valoración

Actualmente existen diversas modalidades de tratamiento, pero lo más importante es la detección oportuna.

“Gracias a los avances tecnológicos es que hoy conocemos más del cáncer y sí se ha logrado que la enfermedad se vuelva crónica en varios de estos tumores, para eso es importante uno, no solo saber el nombre del tumor sino hacerle un análisis genético y con eso, el médico que se dedique a cáncer podrá determinar si necesita quimioterapia, radioterapia cirugía o aspectos más innovadores como la inmunoterapia o terapias dirigidas”, señaló la directora de Docencia del Instituto Nacional de Cancerología.

Gracias al apoyo de su familia, y a que Fernando, nunca se ha dado por vencido, es que ha logrado salir adelante.

Si usted tiene algún síntoma como: cansancio crónico, baja de peso, alguna protuberancia o herida que no se cura, dolor constante, sangrado, tos crónica, acuda de inmediato a su centro de salud.

Con información de Irlanda Maya

