Hallan Pertenencias de 10 Mineros Desaparecidos Luego de Cateos en Sinaloa.

La Fiscalía de Sinaloa informó que han encontrado pertenencias de los 10 trabajadores de una mina reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero, en la comunidad de Copala, en el municipio de Concordia, al sur del estado.

Las pertenencias fueron halladas en cinco cateos realizados: uno en Mazatlán y cuatro en Concordia.

La Fiscalía señaló que representantes de la empresa minera presentaron una denuncia por la desaparición de 10 personas, pero únicamente tienen cinco denuncias oficializadas en diferentes fiscalías.

"Hasta este día se han realizado 5 cateos. Tenemos 5 denuncias formalizadas, 2 en el estado de Zacatecas, 2 en el estado de Sonora y 1 en el estado de Guerrero, estoy en constante comunicación con estas fiscalías", dijo Claudia Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa.

"Lo que tenemos es que estaban en un complejo habitacional y tenían aproximadamente una temporalidad de 5 años trabajando en esa mina", añadió.

En tanto, se informó que en los diferentes cateos se han localizado identificaciones, una laptop y celulares que serán analizados.

Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad

También derivado de los cateos que se han realizado tenemos la localización y asegurados tres teléfonos y una laptop, toda esa información se está trabajando en el esquema tecnológico

Piden presentar denuncia formal

La Fiscal pidió a las familias de los mineros desaparecidos a que presenten formalmente la denuncia por desaparición y así poder confirmar todas las identidades.

Informó que van a citar al representante legal de la mina canadiense, ya que tampoco se han acercado desde que hicieron el reporte el pasado 24 de enero y se requiere saber qué tipo de mina es, que es lo que se explora, las condiciones laborales y actividades en general.

Actualmente, se tiene un despliegue en el municipio de Concordia en coordinación de personal de Marina, Guardia Nacional, fiscalía general de la República, Defensa y autoridades locales.

La Secretaría de Seguridad federal ha atribuido la desaparición de los 10 mineros a una célula de Los Chapitos.

