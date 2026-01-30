‘Los Chapitos’, Vinculados con Secuestro de Mineros y Atentado Contra Diputados en Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que identificaron a un presunto líder de Los Chapitos, que opera en la zona de la Concordia, Sinaloa, donde fue secuestrado un grupo de mineros; además, el funcionario dio conocer que una célula del mismo grupo delincuencial estaría detrás el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), en Culiacán.

Secuestro de mineros en Sinaloa

En la conferencia mañanera de hoy, 20 de enero de 2026, que se realizó en Tijuana, Baja California, el secretario García Harfuch envió un mensaje a las familias de los mineros y afirmó que las autoridades no van a parar en la búsqueda de los 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, que fueron privados de la libertad "en una misma acción delincuencial".

Decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y ya estamos participando también en la investigación.

El titular de la SSPC señaló que de acuerdo con los primeros reportes, “no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa” y afirmó que “ahí en esta área, opera una célula de Los Chapitos”.

Tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda.

García Harfuch precisó que el secuestro de los 10 mineros ocurrió el 24 de enero de 2026, en el municipio de Concordia y destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Marina (Semar) tienen “un despliegue muy fuerte”.

Atentado contra diputados de Movimiento Ciudadano

Por el atentado contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados de Movimiento Ciudadano, el secretario Harfuch dijo que el Gabinete de Seguridad está trabajando directamente en la investigación por este caso.

Reveló que “fue una célula de Los Chapitos” la que perpetró el atentado y agregó que “pronto” dará a conocer los avances de la investigación”.

