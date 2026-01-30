EUA Busca a Hijo de ‘El Chapo’: ¿Cuánto Ofrece de Recompensa por Iván Archivaldo Guzmán?

La mañana de hoy, 30 de enero de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) advirtió que Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, continúa prófugo de la justicia, por lo que recordó que hay una recompensa por información que lleve a su captura.

“Guzmán Salazar es un fugitivo y debe ser considerado armado y peligroso”, indicó a través de redes sociales.

En su publicación, el ICE enfatizó que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como Los Chapitos, “heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera”.

¿De cuánto es la recompensa?

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por el hijo de El Chapo Guzmán.

En la ficha compartida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, se informa que Iván Archivaldo Guzmán Salazar es acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas, dirigir una empresa criminal continua y lavado de dinero.

Desde agosto del año pasado, Estados Unidos anunció la millonaria recompensa y dijo que "a pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso".

Incluso en esa ocasión, señaló que el último paradero conocido de Iván Archivaldo era Culiacán, Sinaloa.

Los Chapitos han sido acusados en varios distritos judiciales a lo largo de los años de importantes violaciones de las leyes estadounidenses sobre drogas.

En abril de 2023, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) incluyó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar en la lista de los narcotraficantes más buscados.

