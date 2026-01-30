Batman al Ataque: Exige a Autoridades No Cooperar con ICE Durante Super Bowl en California

Un hombre caracterizado como Batman se presentó a una reunión del concejo de la ciudad de Santa Clara, California, para exigir a sus funcionarios que no cooperen con agentes del ICE en el próximo Super Bowl.

Esta aparición del superhéroe ocurrió tras las denuncias de que la ciudad podría permitir que agentes del ICE patrullen el partido por el título de la NFL, el próximo 8 de febrero, en el Levi's Stadium.

Envalentonado, tomó la palabra y antes de comenzar lanzó una grosería y golpeó el atril con el puño, para después criticar la organización del duelo que sostendrán los New England Patriots contra los Seattle Seahawks.

La gente muere en nuestras calles cada día en este país porque permitimos que agentes federales los pisotee

Después, enfundado en su elegante traje, exigió a las autoridades no cooperar con el ICE, luego de que la agencia esté en medio de la polémica tras las redadas en Mineápolis, Minnesota.

Ustedes tienen que afirmar que no se destinarán recursos de la ciudad al ICE, que no se les brindará cooperación

Batman toma la palabra

Hasta el momento, se desconoce a la persona debajo del traje de Batman, quien por cierto fue identificado como el superhéroe en el reloj que llevaba las participaciones de los ciudadanos durante la reunión concejal.

Y es que se teme que en medio de la fiesta por el Super Bowl se realicen redadas, luego de que Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó que Bad Bunny fuera elegido para el espectáculo del medio tiempo.

"No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio seguro a personas que están ilegalmente en este país", dijo en septiembre. "Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar".

