Estados Unidos Impondrá Aranceles a Países que Vendan Petróleo a Cuba

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a productos provenientes de países que proporcionen petróleo a Cuba

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó varias órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó varias órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: Reuters

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves 29 de enero una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario.

Hay que señalar que esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre la isla, se apoya en la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el documento.

En el documento, Trump asegura que el gobierno cubano ha adoptado medidas que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos, además de que se alinea con "grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá".

También argumenta que Cuba "persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos".

De acuerdo con la orden ejecutiva, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de esa nación.

 

México envía petróleo a Cuba por razones humanitarias

Esta oden ejecutiva pone en predidamento a México, ya que apenas hace un par de días la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de petróleo mexicano a Cuba, mediante Petróleos Mexicanos (Pemex), es "una decisión soberana".

En la conferencia mañanera del 27 de enero de 2026, la mandataria dijo “que la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, a Cuba petróleo tiene también que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años; no es reciente”.

Sheinbaum Pardo mencionó que “Cuba ha tenido un bloqueo desde ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla”, por lo que “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

Apuntó que parar el envío de petróleo a Cuba “está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”.

