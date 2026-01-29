Estados Unidos Impondrá Aranceles a Países que Vendan Petróleo a Cuba

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves 29 de enero una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario.

Hay que señalar que esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre la isla, se apoya en la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el documento.

En el documento, Trump asegura que el gobierno cubano ha adoptado medidas que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos, además de que se alinea con "grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá".

También argumenta que Cuba "persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos".

De acuerdo con la orden ejecutiva, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de esa nación.

México envía petróleo a Cuba por razones humanitarias

Esta oden ejecutiva pone en predidamento a México, ya que apenas hace un par de días la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de petróleo mexicano a Cuba, mediante Petróleos Mexicanos (Pemex), es "una decisión soberana".

En la conferencia mañanera del 27 de enero de 2026, la mandataria dijo “que la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, a Cuba petróleo tiene también que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años; no es reciente”.

Sheinbaum Pardo mencionó que “Cuba ha tenido un bloqueo desde ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla”, por lo que “México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

Apuntó que parar el envío de petróleo a Cuba “está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”.

