Evitan Cierre Parcial del Gobierno de Estados Unidos tras Negociación de Senadores Demócratas

El liderazgo demócrata en el Senado de Estados Unidos anunció un acuerdo para extender el fondeo del gobierno hasta septiembre y así evitar un nuevo shutdown. Además, aprobarán una extension de dos semanas para renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Se espera que el Senado se reúna para aprobar este acuerdo que evitaría el cierre parcial del gobierno estadounidense a la medianoche de mañana. Tras la muerte de dos manifestantes estadounidenses en Minnesota a manos de agentes de ICE, el ala demócrata del Senado amenazó con no aprobar el presupuesto del gobierno federal, lo que hubiera conducido a un nuevo cierre parcial.

Este jueves, el Senado votó en contra de un proyecto de presupuesto para el DHS. El gobierno de Donald Trump buscaba añadir 18 mil millones de dólares anuales al presupuesto de ICE. La agencia fundada en el gobierno de George Bush cuenta actualmente con un presupuesto de 10 mil millones de dólares anuales.

Al respecto, el senador demócrata Chuck Schumer había advertido que solo aprobarían un presupuesto si se reformaba el ICE.

Permítanme ser claro: hasta que ICE sea controlado y reformado adecuadamente, el proyecto de ley de financiación del DHS no tendrá los votos necesarios para aprobarse en el Senado.

Con información de Ariel Moutsatsos