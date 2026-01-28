¿Muertes a Manos de ICE en Minnesota Podrían Llevar a un Nuevo Shutdown del Gobierno de Trump?

Senadores demócratas han amenazado con un cierre parcial del gobierno federal si no es reformado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Tras las dos muertes de manifestantes en Minnesota a manos de agentes de ICE, los demócratas han señalado que no aprobarán el financiamiento propuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende la agencia.

Agentes de ICE han matado a dos manifestantes estadounidenses durante las protestas contra las redadas antimigrantes: Renée Good y Alex Pretti.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, advirtió que su partido votará contra el actual presupuesto asignado al DHS.

Demócratas amagan con cierre parcial del gobierno

Estados Unidos podría dirigirse hacia otro cierre parcial del gobierno a partir de este sábado. Los senadores demócratas han asegurado que no apoyarán la partida destinada al Departamento de Seguridad Nacional, en medio polémica por la muerte del manifestante Alex Pretti, en Minnesota, a manos de ICE.

Al respecto, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que solo aprobarán un presupuesto si hay reformas en la agencia creada durante el gobierno de George Bush.

Permítanme ser claro: hasta que ICE sea controlado y reformado adecuadamente, el proyecto de ley de financiación del DHS no tendrá los votos necesarios para aprobarse en el Senado.

Un posible cierre del gobierno que paralizaría la actividad normal de la administración federal. El shutdown afectaría a servicios federales clave y se sumaría al cierre de 43 días que vio el gobierno de Donald Trump entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. Este fue el cierre gubernamental más largo en la historia del país.

El gobierno de Donald Trump busca añadir 18 mil millones de dólares anuales por cuatro años al presupuesto que ya recibe ICE. Esta agencia ya cuenta con un presupuesto de 10 mil millones de dólares al año.

¿Gobierno de Donald Trump baja el tono en Minnesota?

También algunos senadores republicanos se han sumado a las voces críticas con la actual dirección de ICE. Senadores como Thom Tillis, Bill Cassidy o Lisa Murkowski han pedido una investigación completa por la muerte de Alex Pretti.

Por su parte, el congresista republicano Mike Lawler propuso en un artículo de opinión “una reforma migratoria a fondo”. En el texto publicado en el New York Times, el político propuso que una reforma a ICE podría garantizar la seguridad de la frontera al mismo tiempo que ofrece “un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales”.

En los últimos días, el gobierno de Donald Trump ha bajado parcialmente el tono ante las manifestaciones en Minnesota. El miércoles 28 de enero, el gobierno federal anunció que suspendió a dos agentes de inmigración involucrados en la muerte de Alex Pretti.

La decisión llegó después de que Donald Trump hablara por teléfono con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y acordara la salida de algunos agentes de ICE apostados en la ciudad.

No obstante, a través de la red social Truth Social, el republicano acusó al alcalde de “jugar con fuego” por su negativa a cooperar con las fuerzas federales para la detención de migrantes. El presidente aseguró que el demócrata estaba quebrantando la ley y se quejó de que ya había tenido “una buena conversación” con él.

