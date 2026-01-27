Tom Homan, Zar Fronterizo, Relaja Tensión en Minnesota; Trump Reestructura Operación Migratoria

Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Donald Trump, se reunió este martes 27 de enero de 2026 con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneápolis, Jacob Frey, y altos funcionarios para abordar los problemas que se presentan en Minnesota y relajar la ola de protestas de habitantes contra los asesinatos de dos de sus propios ciudadanos a manos de agentes federales.

Today I met with Governor Walz, Mayor Frey, and top law enforcement officials to discuss the issues on the ground in Minnesota. We all agree that we need to support our law enforcement officers and get criminals off the streets. While we don’t agree on everything, these meetings… — Thomas D. Homan (@RealTomHoman) January 27, 2026

Walz le pide a Homan poner fin a la "campaña de represalias" contra Minnesota

En una reunión con el zar fronterizo Tom Homan, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió "investigaciones imparciales" sobre los asesinatos de Good y Pretti, una "reducción rápida y significativa" del número de fuerzas federales en el estado y "el fin de la campaña de represalias".

Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, agradece reunión con Tim Homan

Today, Chief O'Hara and I met with Border Czar Homan and had a productive conversation. I reiterated that my main ask is for Operation Metro Surge to end as quickly as possible. Public safety works best when it's built on community trust, not tactics that create fear or division. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 27, 2026

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó su agradecimiento por su reunión con Tim Homan, el "zar" fronterizo de la Casa Blanca, y afirmó que la ciudad seguiría comunicándose con él.

Frey indicó que su principal solicitud era que la operación federal de inmigración en la ciudad, Operación Metro Surge, finalizara lo antes posible. También afirmó que la ciudad no aplicaría las leyes federales de inmigración.

Cesan choques entre manifestantes y agentes federales

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales cesaron este martes 27 de enero de 2026 en Mineápolis mientras Homan se reunía con las autoridades locales de Minnesota, un estado que ha sido prácticamente militarizado en los últimos días con el despliegue de 3 mil agentes federales.

El propio Trump, quien el lunes habló por teléfono con el gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, abrió la puerta a reducir la presencia de agentes y afirmó que busca una "desescalada".

A pesar de ello, cientos de manifestantes siguen turnándose para hacer una vigilia en los memoriales de Alex Pretti y Renée Good en el sureste de la ciudad.

Además, decenas de autos conducidos por oficiales de diversas agencias federales, con pasamontañas y placas cubiertas, siguen entrando y saliendo del edificio federal Whipple, en el centro de Mineápolis.

El viernes, se tiene prevista una nueva manifestación masiva en la ciudad, esta vez enfocada en pedir justicia por la muerte de los dos ciudadanos muertos en los operativos migratorios.

Ese mismo día, el juez federal Patrick Shiltz ha citado al jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, a quien podría declarar en desacato si no rinde explicaciones sobre la actuación de sus agentes.

Trump promete una investigación "honesta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este martes una investigación "honesta" sobre el homicidio de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense abatido a tiros por agentes de inmigración en Mineápolis, Minnesota, aunque criticó a la víctima por portar un arma.

Quiero una investigación honrada y honesta. La tengo que supervisar yo mismo

Asimismo, el republicano criticó a la víctima, un enfermero de 37 años, por portar un arma, a pesar de que los vídeos de su muerte muestran que los agentes le dispararon una decena de veces por la espalda cuando estaba en el suelo, cuando ya estaba desarmado.

No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera dos cargadores completamente llenos

De todas formas, el mandatario calificó su muerte como un "hecho desafortunado" y evitó calificar a Pretti como un "terrorista doméstico", como sí hicieron su cercano asesor Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

