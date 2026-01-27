Trump Anuncia Una "Desescalada" en Minnesota, Luego del Asesinato de Renee Nicole y Alex Pretti

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ordenaría una “desescalada” de la presencia federal en la ciudad de Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses han muerto recientemente a manos de agentes federales de inmigración.

Trump dijo en una entrevista con Fox News que enviaría al zar de inmigración Tom Homan a la ciudad en lugar del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, a quien describió como “muy bueno, pero algo intempestivo”.

Las dos muertes de estadounidenses por fuerzas federales

Las muertes han provocado fuertes críticas y protestas locales y nacionales. El primer caso ocurrió el 7 de enero, cuando Renee Nicole Good, de 37 años, fue fatalmente herida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación en Minneapolis.

Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense, fue alcanzada cuando intentaba moverse en su vehículo durante el operativo; las versiones federales sostienen que el agente actuó en defensa propia, pero autoridades estatales, locales y testigos aseguran que no representaba una amenaza clara.

El segundo incidente ocurrió el 24 de enero, cuando Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fue abatido durante una manifestación contra la política migratoria en la misma ciudad.

Las autoridades sostienen que Pretti tenía un arma y que los agentes dispararon por defensa propia; sin embargo, videos y testimonios de testigos parecen contradecir esa versión, mostrando a Pretti sosteniendo un teléfono y intentando ayudar a una mujer antes de ser reducido y luego fallecer.

Las muertes han intensificado el debate sobre las tácticas de las agencias federales, con llamados de líderes locales para retirar a ICE de Minnesota y abrir investigaciones independientes sobre el uso de fuerza letal.

