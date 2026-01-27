La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer avances relacionados con las investigaciones del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre 2025, en el cual 14 personas perdieron la vida; estos son los detalles.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó un primer informe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Dio a conocer que se inspeccionó la vía, el tren, el sistema de acoplamiento, levantamiento topográfico, entre diversas acciones, destacó que de la caja negra se pudo obtener que el exceso de velocidad provocó el accidente.

¿Qué avances se informaron en el accidente de ruta Salina Cruz -Coatzacoalcos?

Esta tarde del 27 de enero de 2026, se informaron los avances respecto al accidente ocurrido en el Corredor Interoceánico el pasado 28 de diciembre de 2025 en la ruta Salina Cruz- Coatzacoalcos.

Exceso de velocidad

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que el percance se debió al exceso de velocidad a la que iba el conductor del tren. Así lo explicó en un video mensaje de 18 minutos.

Velocidad de tren excedió velocidad en recta y curva

Tren viajaba a 65 km por hora en curva autorizada a 50 km por hora

Se establece que la velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 km por hora para el servicio de carga y de 50km por hora en el servicio de pasajeros, en este punto es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50km por hora, sin embargo, el tren viajaba a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra

Tren viajaba a 111 km por hora en recta autorizada a 70 km por hora

Otra información que se obtuvo de la caja negra es que el tren llegó a velocidades de 111 km/h en zonas de recta donde la aceleración máxima permitida es de 70 km/h, lo que implica que transitaba 41 km por encima del límite autorizado.

Tren llegó a velocidades de 111km por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 km por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado

Así mismo, llegó a la velocidad de 65 km por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50km por hora, es decir, circulaba 15 km arriba del límite permitido. Ante estas revelaciones Godoy explicó que debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es más peligroso que en otros vehículos.

Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional

FGR explica accidente en Corredor Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió un mapa sobre el trayecto del tren accidentado en el Corredor Interoceánico, donde se destaca cómo el maquinista incrementó su velocidad en diversas ocasiones.



Efectuarán acción penal por probable homicidio culposo

La fiscal Ernestina Godoy destacó también que se efectuará acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Derivado de lo anterior y a la luz de los hechos esta fiscalía determinó ejercer acción penal, elementos de la agencia de investigación de la FGR y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas



No encontraron fallas que afectaran operación del tren

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que no se encontraron elementos de fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren. Aseguró que no se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir:

Rieles

Fijaciones

Durmientes

Balasto

Sub balasto

Terraplenes

Distintos a aquellos directamente atribuibles al siniestro. Señaló que el funcionamiento del tren era el adecuado, sin embargo, el operador iba a exceso de velocidad.

¿Qué ocurrió con el Tren Interoceánico en Oaxaca?

El 28 de diciembre se reportó el descarrilamiento de un tren en el corredor Interoceánico, el cual dejó 14 víctimas mortales.

El tren descarriló y posteriormente cayó por una zona de barranca en el tramo Nizanda–Chivela de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos. Viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

Yo fui uno de los sobrevivientes del vagón que se cayó como 12, 15 metros al precipicio, se desconectó. Rescaté a mi hijo, relató Juan Manuel, un pasajero del Tren Interoceánico

La mayoría de las personas, entre ellas varios menores de edad, se trasladaban en el tren para visitar a sus familiares o para disfrutar de sus vacaciones con motivo de las celebraciones de fin de año. Su felicidad en instantes se transformó en pánico, tristeza, silencio.

