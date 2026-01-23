Familia Completa de Intérpretes de Lengua de Señas Desaparece y Es Hallada Muerta en Michoacán

Una familia completa fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada muerta y calcinada en Zinapécuaro, Michoacán. La madre y el padre eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en el Congreso del Estado; esto se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija adolescente, Megan “N”, fueron vistos por última vez por sus seres queridos el 15 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta.

Por lo tanto, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), por lo que el 17 de enero se realizaron las fichas de búsqueda y comenzaron con las investigaciones para dar con su paradero, por lo que se activó el Protocolo ALBA y la Alerta Amber.

En las fichas se estableció que el 15 de enero de 2026, aproximadamente a las 16:06 horas, Víctor, de 37 años, Anayeli, de 36 años, y Megan, de 12 años de edad, fueron vistos por última vez en la colonia antes referida en Morelia, Michoacán.

Por lo que se teme por su integridad ya que pueden ser víctimas de algún delito

Una vez que se dio a conocer la desaparición de la familia completa, sus seres queridos, conocidos y colegas, iniciaron con una intensa campaña en redes sociales y en las calles, para pedir ayuda a la comunidad.

¿Qué pasó con la familia de intérpretes de Lengua de Señas en Michoacán?

La FGE informó que se hallaron tres cuerpos sin vida el fin de semana, los cuales corresponden a la familia que estaba desaparecida en Michoacán.

Lamentablemente, las diligencias operativas y científicas llevaron al hallazgo de tres personas sin vida, que hoy se confirma se trata de las víctimas

Asimismo, indicó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con la o las personas responsables del multihomicidio.

Según medios locales, el hallazgo de dos cuerpos se realizó en un predio cercano a la calle Nacional en la entrada de Ucareo, municipio de Zinapécuaro. Otro de los cuerpos fue encontrado cerca de la autopista México-Guadalajara. Las víctimas presuntamente tenían impactos de bala y fueron calcinadas.

Exigen justicia por familia asesinada

Luego de darse a conocer que localizaron sin vida a la familia, la comunidad de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), así como compañeros y colectivos, pidieron que este caso no quede impune y se castigue a los responsables.

No queremos más silencio ante la violencia. Exigimos justicia. Exigimos que sus nombres no se olviden y que su labor sea honrada con la dignidad que merecen

También recordaron a Víctor y Anayeli como profesionales que llevaban hasta la comunidad sorda toda la información que requerían para tener una vida digna gracias al conocimiento de sus derechos.

​Víctor y Anayeli no solo eran profesionales de la lengua; eran aliados incansables. Sus manos no solo traducían palabras, construían mundos, derribaban barreras y daban acceso a derechos fundamentales a quienes muchas veces son invisibles para la sociedad

En tanto, el Congreso de Michoacán lamentó el deceso de la pareja y de su hija de 12 años, quienes estuvieron desaparecidos varios días.

La 76 Legislatura lamenta el sensible fallecimiento de nuestros compañeros colaboradores y de su hija

