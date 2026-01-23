Erick Omar: ¿Qué Ha Pasado con Policías Vinculados a Muerte de Joven Tras Detención en CDMX?

Erick Omar, de 21 años de edad, salió a pasear a su perrito, fue detenido por policías de CDMX y posteriormente fue hallado muerto en la vía pública. Este viernes sus familiares acudieron a las instalaciones del Reclusorio Oriente para solicitar avances en la investigación donde tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), están presuntamente están vinculados con el deceso del joven.

Según los primeros reportes, los familiares piden a la autoridad judicial se revise los indicios y avances en la investigación que inició en noviembre de 2025.

¿Qué pasó con Erick Omar?

Erick Omar era comerciante en la zona del Centro Histórico de CDMX. La noche del 4 de noviembre caminaba con su perrito “Cabo” por la calle Soledad de la alcaldía Venustiano Carranza.

Sin embargo, la tranquilidad del paseo cambió radicalmente cuando al menos tres elementos de la SSC lo aprehendieron. Ese acto quedó captado en un video en el que se observa a Erick Omar con vida.

Un vecino logró grabar el momento exacto en el que Erick es detenido por los policías. En las imágenes se observa cuando el joven está rodeado por los tres oficiales. Erick Omar permanece en el suelo y el perrito cerca de él.

Uno de los oficiales lo golpea con la rodilla en el abdomen. Mientras la víctima es agredida, el “lomito” color café intenta acercarse para defenderlo, pero un policía se da cuenta de que el animalito trata de acercarse más y comienza a ahuyentarlo.

El perro se aleja un poco, pero sigue atento. Por ello, cuando un policía arrastra a Erick Omar para subirlo a la patrulla con placa de identificación MX-428D-4, el perrito corre tras él.

Erick Omar después fue hallado en la vía pública con varias lesiones en el cuerpo. Su familia emprendió una campaña para exigir justicia, ya que aseguran que el joven fue víctima de presunto abuso policial.

