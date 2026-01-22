Sin Usar Balas : Así Fue la Captura de "El Bótox", Líder de “Los Blancos de Troya” en Michoacán

“El Bótox”, líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya” y considerado un objetivo difícil de capturar, fue detenido en un operativo “sorpresa” en Michoacán. El sujeto está vinculado con el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo y cuenta con órdenes de aprehensión en a nivel local, federal e internacional.

De acuerdo con las autoridades, su aprehensión es el resultado de varios meses de investigación, los cuales se tuvieron que llevar a cabo con sigilo con la finalidad de detener a César Alejandro “N”, “El Bótox”, ya que en otras ocasiones las acciones para capturarlo no tuvieron éxito, explicó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre que Asesinó a Enfermera en Iztapalapa; Doctor le Pagó 20 Mil Pesos

Era difícil de capturar, tenía sus rutas de escape muy bien planeadas

Además, usaba sus conocimientos de los terrenos de las comunidades para librarse de cualquier amenaza subiendo a montañas o internándose en cuevas de la zona de Tierra Caliente.

Según el funcionario, “El Bótox” se caracterizaba por estar todo el tiempo rodeado de varias personas de confianza, este círculo cercano fungía como “una muralla” y al mismo tiempo, como su medio de comunicación. Debido a que César Alejandro tenía un celular, el cual muy pocas veces usaba.

No usaba celular, tenía, pero no lo usaba prácticamente. Se comunicaba a través de sus operadores, aseguró Ramírez Bedolla

Sin embargo, a pesar de que “El Bótox” se había librado en diversas ocasiones de las autoridades de seguridad, este jueves 22 de enero finalmente fue capturado en una operación sorpresa.

¿Cómo detuvieron a “El Bótox”, líder de “Los Blancos de Troya”?

El titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la captura de César Alejandro “N”, alías, “El Bótox”, fue posible gracias a la coordinación de elementos estatales y federales. La investigación para dar con este objetivo criminal comenzó entre 19 y 20 de octubre, luego del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

Según el fiscal, para llegar a “El Bótox” era necesario realizar una cautelosa estrategia, la cual los llevó hasta Marco Antonio “N”, alías, “El Pilón”, quien fue pieza clave en la detención del criminal.

Lo anterior, porque este sujeto se encontraba con Bernardo Bravo el día de los hechos y en otros lugares.

Es quien probablemente lo estuvo citando o era el intermediario para que se acercara a esa entrevista donde posteriormente perdiera la vida

Por lo tanto, a inicios de este mes comenzaron a dar seguimiento a Marco Antonio “N” y con ayuda de registros de geolocalización ubicaron todos sus movimientos por Michoacán, entre la comunidades por las que se desplazó se encuentran:

Irimbo

Ocampo

San Felipe Alzati

Zirahuato

Ciudad Hidalgo

Tuxpan

En esta última localidad fue detenido Marco Antonio “N” este 21 de enero de 2026. Luego de su aprehensión y con la información obtenida, dieron otro paso para dar con “El Bótox”, relacionado con extorsiones y homicidios.

Video: Así fue la Detención de ‘El Botox’, Generador de Violencia en Michoacán

Así fue el operativo en el que cayó “El Bótox”

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), Antonio Cruz Medina, explicó que el operativo para dar con este líder criminal fue especialmente sigiloso, ya que antes de llegar a él, tenían que hacerlo con su círculo cercano.

Por ello, vigilaron todos los días cada uno de los movimientos de los integrantes de su círculo cercano, hasta que dieron a Buenavista, Tomatlán. En este lugar detuvieron a su operadora principal identificada como Sandra Lizbeth “N” de 23 años de edad y con ella vino la captura de “El Pánico”, persona de confianza y escolta principal de “El Bótox”.

Después se implementaron las acciones necesarias para hacer el movimiento que les permitiera la detención del líder de “Los Blancos de Troya” en un inmueble ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, en Santa Ana Amatlán.

Sin llevar a cabo ni un solo disparo, en una operación sigilosa se llevó la detención (de El Bótox) a las 7:22 horas

Junto a César Alejandro “N”, “El Bótox”, estas son todas las personas detenidas en el operativo para dar con el líder de la organización criminal:

Sandra Lizbeth “N” de 23 años de edad, operadora principal de “Los Blancos de Troya”

de 23 años de edad, operadora principal de “Los Blancos de Troya” Eder "N", alías, "El Greñas" de 18 años de edad, originario de Apatzingány escolta de “El Bótox”

de 18 años de edad, originario de Apatzingány escolta de “El Bótox” Esteban "N", alías, "El Pánico", de 29 años de edad, también originario de Apatzingán, escolta, gatillero y persona de confianza de “El Bótox”

Durante las acciones las autoridades les hallaron:

Armas largas

Cartuchos

Chalecos tácticos

Equipo de radiocomunicación

Tenemos 7 órdenes de aprehensión contra “El bótox”, la más reciente es por el homicidio de Bernardo Bravo

¿Qué pasará con “El Bótox”?

Una vez que detuvieron a César Alejandro “N”, alías “El Bótox”, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, debido a que cuenta con una orden de aprehensión de carácter federal, por lo que será presentado para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que también cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, de hecho, aquel país ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para quien brindara información o datos que ayudaran en su localización.

Historias recomendadas:

EPP