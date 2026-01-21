Cae Sujeto que Asesinó a Enfermera en Iztapalapa; Doctor Pagó 20 Mil Pesos por Feminicidio

En noviembre pasado, te contamos aquí en N+ el caso del feminicidio de Norma Patricia, enfermera que fue atacada a balazos cuando salía de su casa en Iztapalapa rumbo a su trabajo. Las investigaciones en torno a lo ocurrido continúan.

Hoy, las autoridades confirmaron la detención del autor material del ataque, por el cual un médico pagó 20 mil pesos.

El sospechoso identificado como Luis Alfonso “N”, es investigado por su presunta participación en el homicidio, al ser la persona que disparó en contra de la trabajadora de la salud de 30 años de edad, dijo Elizabeth, hermana de Norma.

Él es el que accionó el arma contra mi hermana, aseguró

Los familiares de la víctima manifestaron su molestia, ya que este sujeto fue detenido luego de cometer un robo en una gasolinera de la alcaldía Tlalpan, hace unos días. El momento exacto del asalto fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa a dos sujetos amedrentando a una empleada.

Uno de ellos la amaga con la pistola detrás de su espalda, y en todo momento la obligó a desplazarse por el lugar, mientras uno de ellos guarda en una mochila de repartidor objetos de valor. Uno de esos presuntos ladrones era Luis Alfonso “N”, tiene en su historial criminal al menos tres homicidios.

Recibo una llamada anónima donde me dicen que esta persona había sido detenida por robo a una gasolinera, pero se había registrado con otro nombre, entonces ahí cabe el enojo porque es una persona que ha delinquido ya en varias ocasiones, refirió

¿Quiénes son los detenidos por el feminicidio de la enfermera Norma Patricia?

El feminicidio de Norma Patricia, trabajadora del Hospital de Nutrición Salvador Zubirán, sigue bajo investigación. La joven recibió un disparo en la cabeza cuando estaba de camino a su trabajo el 24 de junio de 2024 en el Barrio San Ignacio en Iztapalapa.

Según las indagatorias, la víctima ya había manifestado que se sentía insegura luego de denunciar en dos ocasiones al médico José Humberto “N”, quien le realizó una cirugía estética que le dejó consecuencias severas, luego abusó sexualmente de ella.

Me dice ‘Mamá tengo miedo’, y le digo ‘¿De qué hija?’. Me van a matar, mamá, me van a matar, recuerda la señora María Concepción

Por el feminicidio de la enfermera Norma Patricia se han detenido a cuatro hombres, quienes son señalados por su presunta participación en el crimen, se trata de las siguientes personas:

José Humberto “N” : médico y presunto autor intelectual del feminicidio, es decir, que ordenó el asesinato. Fue capturado en Colombia, donde permanece porque no ha sido extraditado a México

: médico y presunto autor intelectual del feminicidio, es decir, que ordenó el asesinato. Fue capturado en Colombia, donde permanece porque no ha sido extraditado a México Javier “N” : sujeto que presuntamente vigiló los movimientos de la enfermera días antes del ataque. Fue detenido en noviembre de 2025 y permanece detenido en el Reclusorio Sur

: sujeto que presuntamente vigiló los movimientos de la enfermera días antes del ataque. Fue detenido en noviembre de 2025 y permanece detenido en el Reclusorio Sur Marco Antonio “N” , alías, “El Balita” : es hijo de Luis Alfonso “N”. Cuando fue detenido declaró que Huberto había pagado 20 mil pesos por matar a Norma. Está preso en el Reclusorio Norte

, alías, : es hijo de Luis Alfonso “N”. Cuando fue detenido declaró que Huberto había pagado 20 mil pesos por matar a Norma. Está preso en el Reclusorio Norte Luis Alfonso “N”, alias, “El Bala”: presunto autor material, quien disparó y fue detenido luego de un asalto a una gasolinera en Tlalpan, hace unos días. Era buscado por otros dos homicidios y se encuentra encarcelado en el Reclusorio Oriente

Familia exige la extradición del doctor

Los familiares de Norma Patricia indican que de no ser por ellos, las investigaciones no tendrían avances. Por ello, exigen que la extradición del médico que presuntamente ordenó el feminicidio sea lo antes posible para que sea juzgado en México.

Yo le pido a las autoridades que sea en breve porque esta persona ha salido varias veces porque tiene más de tres nombres, evade la justicia y sabemos que es un riesgo

Al tiempo que tienen que lidiar con los trámites legales en espera de justicia para Norma, también se enfrentan a los daños psicológicos por el feminicidio de la joven, además, de que no han recibido medidas de protección.

El día que yo llevé al panteón a mi hermana yo le prometí que íbamos a dar con cada uno de los que le habían hecho esto y lo único que le digo es que ella descanse, que tenga paz porque su justicia la está teniendo

